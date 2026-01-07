PDVSA confirma negociaciones con Estados Unidos para venta de crudo venezolano

La empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) informó este miércoles 7 de enero que está en proceso de negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en un contexto de relaciones comerciales bilaterales.

Detalles del anuncio oficial

El comunicado de PDVSA, difundido en redes sociales, indica que estas conversaciones se llevan a cabo bajo esquemas similares a los aplicados con empresas internacionales como Chevron. La estatal enfatizó que la transacción se basa en criterios de legalidad, transparencia y beneficio mutuo para las partes involucradas.

Declaraciones desde Washington

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, explicó en una conferencia en Miami que su país gestionará la comercialización del petróleo venezolano. “Vamos a poner en el mercado el crudo que esté saliendo de Venezuela, primero este petróleo atascado, y entonces, indefinidamente, hacia adelante, nosotros venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado”, declaró Wright.

Agregó que los fondos obtenidos se depositarán en cuentas controladas por el Gobierno estadounidense, con el objetivo de que eventualmente beneficien al pueblo venezolano, aunque se mantendrá control sobre las ventas para promover cambios necesarios en el país.

Contexto de las negociaciones

Estas discusiones ocurren tras la flexibilización de algunas restricciones previas en el sector energético venezolano, que habían limitado las exportaciones durante años. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero su producción ha disminuido significativamente debido a factores como sanciones internacionales y falta de inversión.

Además, el presidente Donald Trump ha indicado que el viernes recibirá en la Casa Blanca a directivos de importantes compañías petroleras estadounidenses para discutir aspectos operativos relacionados con esta iniciativa.

Antecedentes históricos

Históricamente, Estados Unidos fue uno de los principales destinos del crudo venezolano, con refinerías en la costa del Golfo adaptadas para procesar este tipo de petróleo pesado. Empresas como Chevron han mantenido operaciones limitadas en el país bajo licencias especiales.

El anuncio de PDVSA representa un paso en la normalización de transacciones comerciales, aunque los detalles finales de las condiciones aún están en definición. Este proceso busca reactivar el flujo de exportaciones y estabilizar la industria petrolera venezolana.

La estatal venezolana reiteró su compromiso con alianzas que contribuyan a la estabilidad energética global. Por ahora, no se han especificado volúmenes exactos ni fechas precisas para los envíos iniciales.