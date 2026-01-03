COMUNIDAD POR USD 1
Mundo
Estados Unidos

Peculiar video de la Casa Blanca tras la captura de Maduro en el que el ahora detenido le pedía a Trump que no demore

Nicolás Maduro provocó a Donald Trump en unas declaraciones en agosto del año pasado.
3 minutos de lectura
Peculiar video de la Casa Blanca tras la captura de Maduro en el que el ahora detenido le pedía a Trump que no demore
Maduro fue señalado por Trump como contaminador de droga a la sociedad estadounidense.
Peculiar video de la Casa Blanca tras la captura de Maduro en el que el ahora detenido le pedía a Trump que no demore
Maduro fue señalado por Trump como contaminador de droga a la sociedad estadounidense.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Nicolás Maduro está en Nueva York, Estados Unidos, luego de un ataque armado norteamericano ordenado por el presidente estadounidense Donald Trump. Su caída se dio en Caracas, Venezuela, tras una operación ejecutada durante la madrugada de este sábado 3 de enero del 2026.

Luego de varias horas de la detención de Maduro y su esposa Cilia Flores, la Casa Blanca subió un video a sus redes sociales un tanto peculiar. En la pieza audiovisual se observa a un enérgico Nicolas Maduro retando a Trump a que lo capture en territorio venezolano.

En el mismo el ahora detenido le provocaba al magnate estadounidense diciéndole en una declaración pública: “venga por mi, aquí lo espero en Miraflores (palacio de Gobierno). No se tarde en llegar, cobarde”.

El video con Maduro y Trump

Acto seguido aparece el secretario de Estado, Marco Rubio diciendo “si no lo sabías, ahora lo sabes” y luego una toma final del presidente Trump sonriendo mientras camina avante. El posteo fue acompañado con la misma frase de Rubio: “Si no lo sabías, ahora lo sabes”.

El video también sirvió para sacar a flote la creatividad de los internautas quienes respondieron a la publicación con risas y uno que otro pronunciamiento peculiar. “Maduro en 2025: amenazando. Tres doritos después”, escribió el usuario de X, Mikel M. Mientras que el usuario Patriotic resaltó: “Maduro invitó al presidente Trump. ¡El presidente Trump aceptó la oferta!”.

El arribo del presidente venezonalo

El avión que transporta al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó antes de las 17h00 de sábado a la Base Aérea de la Guardia Nacional de Stewart, en Nueva York, según informaron varios medios estadounidenses citando fuentes autorizadas.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, bajaron del avión escoltados por más de una docena de agentes para posteriormente trasladarse en helicóptero hasta la ciudad de Nueva York.

En concreto, se especula con que Maduro quedará retenido en el Centro de Detención Metropolitana con vistas a su primera comparecencia ante el Tribunal del Segundo Distrito de Nueva York, donde se han presentado los cargos por conspiración narco-terrorista, según el pliego de cargos que cita el Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos.

