Pedro Cedeño, presidente de Juventud Italiana, mantiene la esperanza y analiza el duelo decisivo ante Mineros

Los últimos minutos del partido entre Mineros y Juventud Italiana encontraron a Pedro Cedeño de pie, tenso, siguiendo minuciosamente cada acción. La derrota 2-1 dejó inquietud en el plantel, pero también la convicción de que la serie continúa abierta. El dirigente asegura que el equipo mantiene opciones reales de remontar este sábado 15 de noviembre, a las 12h00, en el estadio Jocay, para intentar llegar a las semifinales del Campeonato Nacional de Ascenso.

Cedeño dirige el proyecto desde hace cuatro años y considera que el proceso muestra avances medibles: el club llegó a cuartos de final por primera vez bajo su gestión, después de quedar eliminado en octavos la temporada pasada. Esto ha reforzado la expectativa de completar una campaña histórica.

Preguntas y respuestas

¿Cuál es la expectativa del club para el duelo ante Mineros?

La llave está abierta y el 2-1 nos dio un impulso anímico importante. Estamos todos concentrados, sabiendo que este partido es una batalla directa: ellos o nosotros. La plantilla está estable porque el club cumple en todo y eso se refleja en la cancha.

¿Cómo viven el gol conseguido como visitantes?

El gol en los minutos finales fortaleció al equipo. Si nos daban unos minutos más, empatábamos. El cuerpo técnico mantiene la convicción y la transmite al plantel. No existe otro partido más que el del sábado; toda la planificación de la semana se centró en este duelo.

¿Hay planificación en caso de avanzar a semifinales?

Juventud Italiana trabaja con una estructura empresarial: gerencia deportiva, contaduría, operaciones y un cuerpo técnico sólido. Aunque pensamos en el futuro, hoy solo pensamos en el partido del sábado. Es un paso determinante para nuestro objetivo.

¿Cómo ha evolucionado el club durante estos cuatro años?

El equipo ha jugado cuartos de final, fue campeón provincial y disputó una final el año pasado. Además, se han corregido errores comunes en otros clubes: roles, afiliaciones, juveniles y detalles reglamentarios. En el fútbol, un detalle puede costar un torneo, por eso trabajamos con orden y claridad.

¿Cuál es el presupuesto actual del equipo?

Tenemos un presupuesto cercano a los 30.000 dólares mensuales. El club sostiene una casa hogar con becas, alimentación y formación integral para jóvenes. Lo que vivimos hoy es resultado de 12 años de trabajo acumulado; no es casualidad ni improvisación.

¿Qué jugadores aportan experiencia al equipo?

Ángel Mosquera, Ayrton Cisneros, Javier Delgado, Jorge Ruperti, Ronald Peñafiel y otros con trayectoria en Serie A y B. Si ascendemos, esa será la base del próximo año. Son futbolistas que aportan orden y liderazgo dentro y fuera de la cancha.

¿Mantendrán la plantilla si no ascienden?

Dependerá del rendimiento y la actitud. Hay jugadores que se acomodan y eso puede jugar en contra. Queremos competitividad permanente y mentalidad de crecimiento.

¿Se imagina una final con Liga de Portoviejo?

Sí, me gustaría una final con Liga de Portoviejo y, más aún, que ambos equipos lleguen a la Serie B. Pero esto es paso a paso. Primero, debemos superar este desafío.

¿Es esta la mejor temporada del club bajo su gestión?

Han pasado cosas que nos han llenado de alegría. Ser campeones provinciales y tener la oportunidad de jugar Copa Ecuador el próximo año nos demuestra que vamos por buen camino. Queremos que esta temporada marque un antes y un después para Juventud Italiana.