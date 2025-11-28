Detienen en Nueva York a influencer que comía gratis en restaurantes de lujo a cambio de videos

Pei-Yun Chung, influencer gastronómica de 34 años con más de 26. mil seguidores en Instagram, permanece ingresada en la cárcel New York. Ella ha sido vista al menos ocho veces por presuntamente consumir en restaurantes de alto nivel de Manhattan y Brooklyn. La particularidad es que se niega a abonar las cuentas, ofreciendo a cambio promociones en sus redes sociales.

La detención más reciente se produjo esta semana cuando, según fuentes policiales citadas por New York Post y People, Chung intentó repetir la modalidad en un establecimiento de lujo. Cenó, grabó contenido y, al llegar el momento del pago, alegó que su exposición en Instagram compensaba la factura. El restaurante rechazó la propuesta y llamó a la policía, que procedió a su arresto inmediato.

Influencer detenida ocho veces por lo mismo

Los hechos han desatado una alerta entre los propietarios de restaurantes de alta gama neoyorquinos. Ellos han creado grupos privados en aplicaciones de mensajería para avisar mutuamente sobre comensales sospechosos. Entre ellos se comparten fotografías de personas que intentan pagar con “publicidad gratuita”. Varios dueños confirmaron a medios locales que Chung había visitado al menos ocho locales reconocidos.

La influencer ha llegado a comer a restaurantes de cocina japonesa, italiana y fusión dejando cuentas impagas que oscilan entre 200 y 800 dólares por incidente. Chung, que se presentaba con bolsos de marcas como Hermès, Louis Vuitton y Prada, documentaba minuciosamente cada experiencia: fotografías de platos, videos de 360° de los salones y stories mostrando su supuesto estilo de vida exclusivo. Su cuenta @peiyun_eats.

Restaurantes han creado una lista negra

La influencer llegaba a restaurantes de Nueva York, Los Ángeles y Miami. Además de Instagram, la influencer mantenía un blog gastronómico con reseñas detalladas, aunque con bajo tráfico según datos públicos de herramientas de análisis web. Los restaurantes afectados aseguran que nunca autorizaron acuerdos de colaboración ni recibieron las publicaciones prometidas como “pago”.

Tras ocho arrestos previos por hechos similares, Chung había sido liberada bajo fianza en varias ocasiones. Sin embargo, la repetición de la conducta llevó al juez a ordenar su ingreso preventivo en la cárcel de Rikers Island. Esto mientras avanza la causa por hurto de servicios (theft of services) y posible fraude. La Asociación de Hostelería de Nueva York ha aprovechado el caso para estar al tanto de los influencers que buscan comer gratis.

Algunos locales ya han implementado listas negras compartidas y sistemas de reserva con tarjeta de crédito obligatoria. El caso ha generado amplio eco en redes sociales bajo hashtags como #InfluencerEstafadora y #PagoConStories, y ha reabierto el debate sobre el valor real de la publicidad de micro influencers frente al costo de los servicios prestados.