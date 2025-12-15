COMUNIDAD POR USD 1
Así queda el valor de la pensión alimenticia en 2026 tras el aumento del salario básico en Ecuador

El aumento del salario básico unificado a USD 482 desde enero de 2026 redefine el valor mínimo de la pensión alimenticia 2026 y marca una referencia clave para miles de familias en Ecuador.
Con el nuevo salario básico, la pensión alimenticia 2026 registra un ajuste inmediato. Foto: Pexels.
Con el nuevo salario básico, la pensión alimenticia 2026 registra un ajuste inmediato. Foto: Pexels.

Redacción ED.

Redacción ED.

El salario básico unificado en Ecuador subirá a USD 482 a partir del 1 de enero de 2026, según la resolución del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Este ajuste impacta de forma directa en el cálculo de la pensión alimenticia 2026.

El incremento representa un alza del 2,55 % frente al salario vigente de USD 470. La decisión responde a un análisis económico que busca equilibrio entre estabilidad laboral, sostenibilidad empresarial y protección del ingreso familiar.

Decisión oficial y alcance del salario básico 2026

El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios integra delegados del Gobierno, empleadores y trabajadores, quienes alcanzaron un acuerdo técnico tras evaluar indicadores laborales y productivos del país.

Además del ingreso mensual, el nuevo salario básico incide en multas, aportes al IESS y en la pensión alimenticia, ya que estos valores se calculan con base en el SBU vigente.

Así queda el valor de la pensión alimenticia en 2026

La pensión alimenticia garantiza el sustento de niños, niñas y adolescentes. La normativa contempla cobertura de alimentación, salud, educación, vestimenta y vivienda, como derechos fundamentales.

Con el salario básico fijado en USD 482, el valor mínimo de la pensión alimenticia para un hijo de 0 a 2 años, 11 meses y 29 días se calcula sobre el 28,12 % del SBU.

Con este ajuste, el valor mínimo de la pensión alimenticia pasa de USD 132,16 a USD 135,53 con el nuevo salario básico.

El aumento comenzará a aplicarse desde enero de 2026, con efecto directo en miles de obligaciones familiares a escala nacional.

Con hijos de tres años en adelante, el porcentaje sube al 29,49%, es decir USD 142,14.

A la espera de la tabla oficial de pensión alimenticia 2026

Aunque el salario básico ya está definido, aún se espera la tabla oficial de pensión alimenticia 2026. La misma establece valores según edad de los hijos, número de cargas y nivel de ingresos.

El Consejo de la Judicatura publica estas tablas cada año. Hasta su emisión, el nuevo salario básico funciona como referencia clara para los ajustes mínimos que regirán en 2026.

