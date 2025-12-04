COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Pepe Tola espera la resolución de la Corte Nacional a las 12h30: “Hoy pido una oración por la verdad, por la justicia”

El caso Pepe Tola está vigente desde 2014, cuando fue acusado de presuntamente abusar sexualmente a una menor de edad.
Pepe Tola fue sentenciado en 2018 por abuso sexual.
El recordado actor y chico reality Pepe Tola se pronunció este jueves, 4 de diciembre de 2025, previo a que la Corte Nacional de Justicia anuncie su resolución ante el recurso de casación que busca dejar sin efecto su sentencia por abuso sexual.

A través de su cuenta de Instagram y desde la clandestinidad, Tola confirmó que la decisión de la Corte se dará a las 12h30 de hoy. “La verdad llega con el tiempo, la justicia con Dios. Hoy es Él quien obra. Acompáñenme“, escribió. “Hoy, jueves 4 de diciembre, a las 12h30, en la Corte Nacional de Justicia en Quito, se reinstala la audiencia dentro del proceso que enfrento“, precisó.

Pepe Tola pide oraciones “por la justicia”.

En su post, el actor ecuatoriano agradeció el apoyo recibido y pidió oraciones. “En este momento tan decisivo, deseo dirigirme con humildad a quienes me han acompañado con afecto, respeto y fe. Hoy pido una oración. Una oración por la verdad, por la justicia y por la serenidad necesaria para asumir esta jornada con claridad y fortaleza. Les pido que, desde donde estén, eleven una palabra de luz y de protección, y que me acompañen espiritualmente en este día”, indicó.

El intérprete añadió confiar en la Justicia, así como en su inocencia. “Creo firmemente que la justicia prevalece cuando se camina con rectitud, y me sostengo en esa esperanza. Que sea Dios quien ilumine cada paso, cada decisión y cada corazón involucrado”, finalizó.

Sobre el recurso de casación

La audiencia de casación por el caso Pepe Tola se dio el pasado 20 de noviembre. Aquel día, su abogado Iván Saquicela indicó que la diligencia se desarrolló con normalidad. Sin embargo, fue suspendida antes anunciarse la resolución final. De acuerdo a su versión, la Corte suspendió la audiencia “para revisar íntegramente el caso, deliberar y posteriormente anunciar la resolución”.

Para el abogado, esa decisión representaba un avance positivo, ya que consideró que los jueces “pudieron percatarse de la arbitrariedad que se había cometido”, dijo a Expreso.

El recurso de casación fue presentado por la defensa de Tola argumentando presuntas “irregularidades” en el proceso legal dado en 2018, que terminó con su sentencia de cárcel.

El caso de Pepe Tola inició en 2014

El caso Pepe Tola, donde se le acusa de abuso sexual a una menor de edad, es uno de los más mediáticos de la última década en la farándula de Ecuador. Este se desarrolló de la siguiente manera:

  • 2014: Inicia el proceso por un presunto abuso sexual.

  • 2018: Es condenado a 16 años de prisión y al pago de $25.000 de indemnización.

  • 2019: La Corte Nacional ratifica la sentencia.

  • 2022: La Corte Constitucional determina vulneración de derechos y ordena una nueva revisión.

  • 2025: La audiencia de casación marcará la última oportunidad legal para revertir el fallo.

