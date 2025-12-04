Pepe Tola tras la ratificación de su sentencia: “A ti, que levantaste una acusación sin verdad, te perdono”

El actor ecuatoriano Pepe Tola se pronunció a través de su cuenta de Instagram tras la ratificación de su sentencia de 16 años de cárcel por abuso sexual contra una menor de edad.

La condena fue ratificada este jueves, 4 de diciembre de 20225, por la Corte Nacional de Justicia como parte de un recurso de casación iniciado en 2021.

Pepe Tola se despide y agradece el respaldo

En un conmovedor y extenso mensaje, el chico reality agradeció a las personas que lo han apoyado a lo largo de este caso, que surgió en 2014 y lo mantiene en la clandestinidad.

Su texto comenzó como una despedida: “Hoy me despido de todos; Me despido de lo que fui. Agradezco sus buenas intenciones, agradezco sus oraciones, agradezco que me piensen, agradezco su amor”.

El intérprete añadió que la televisión lo ayudó a recibir mucho cariño, pero luego todo se convirtió en tempestad. “Me quedé sin padres a temprana edad; mis hermanos terminaron de criarme. Y aunque su amor fue fuerte e intenso, encontré en el trabajo un mundo entero de afectos. Cada día que salía en pantalla y los escuchaba gritar ‘Pepe, Pepe, Pepe’, mi alma se recomponía y quería avanzar”, dijo.

Añadió que “cuando al fin empezaba a levantarme— porque solo quien crece sin padres sabe el hueco silencioso que siempre queda— cuando por fin sentía que era ‘yo’, que los cielos se abrían, que los sueños estaban ahí, al alcance, empezó a llover, y la tempestad no ha cesado“. Esto, haciendo referencia a la denuncia de abuso sexual que truncó su vida.

Dice que perdona para sentirse en paz

En su post, Pepe Tola ratificó su inocencia y dijo saber quienes lo han llevado a este punto legal. “Mi suerte judicial tiene nombres y apellidos. Agradezco a quienes leyeron el proceso, a quienes se abstuvieron de acusar porque hicieron su trabajo. Pero a todos aquellos que no lo hicieron, desde fiscalía hasta el tribunal de casación, solo deseo que la vida los trate con la justicia que a mí me negaron.

Que jamás ustedes, ni un familiar suyo, tengan que enfrentar la misma indiferencia que hoy me ha tocado vivir”, precisó.

Además, se dirigió a la persona que lo denunció por abuso sexual. “Y a ti, que sé que me estás leyendo, tú, que cargaste sobre mi nombre palabras que no se sostienen, que levantaste una acusación sin verdad, quiero decirte algo con calma: aún espero que hables con honestidad. Anhelo que encuentres el valor de enfrentar tu conciencia, que tengas temor de Dios y te atrevas a reconocer lo que realmente ocurrió”.

“No ha sido solo mi vida la que quedó marcada; fue la vida de toda mi familia, sus noches, sus miedos, sus silencios, el peso injusto que todos tuvieron que cargar”, agregó.

Para finalizar su mensaje, Pepe dijo: “Aun así, te perdono. Te perdono no porque lo merezcas, sino porque no voy a permitir que el rencor se arraigue en mí. Y aunque tu mentira abrió heridas hondas, todavía deseo que la verdad te alcance, que algún día puedas mirarte sin huir, y que tengas la gracia —o el coraje— de asumir lo que tu palabra destruyó”.

El caso Pepe Tola inició en 2014

En 2014, con un carrera actoral en ascenso, Pepe Tola fue denunciado de abuso sexual por una menor de 13 años.

Ya en 2018, fue condenado en primera instancia a 16 años de cárcel. Así como al pago de una multa de 25 mil dólares.

Esto llevó al chicor reality a fugar de la justicia, insistiendo en su inocencia. El recurso de casación resuelto hoy era su última opción para dejar sin efecto su sentencia. Desde hace siete años se desconoce su paradero.