Pérdidas de $20 millones en el agro por paro, según ministro Danilo Palacios

El paro nacional indígena, que cumple 16 días este martes 6 de octubre, ha causado pérdidas estimadas en $20 millones al sector agropecuario de las provincias de Imbabura, Pichincha y Cotopaxi, según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Los bloqueos de vías han interrumpido el transporte de flores, leche y hortalizas, afectando la principal zona productora de alimentos en la Sierra ecuatoriana. El ministro Danilo Palacios reveló estas cifras en una entrevista con un medio digital, destacando que el sector florícola soporta el 70% del daño económico.

Las manifestaciones, convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) desde el 22 de septiembre, responden principalmente a la eliminación del subsidio al diésel mediante el Decreto Ejecutivo 126, emitido el 13 de septiembre por el gobierno de Daniel Noboa. Esta medida elevó el precio del galón de diésel de $1,80 a $2,80, con el fin de ahorrar $1.100 millones anuales en subsidios fiscales.

Impacto del paro se concentra en flores y lácteos

Hasta el lunes 6 de octubre, las pérdidas totales alcanzaban $20 millones, con $14 millones en el sector florícola, según el cálculo oficial de Palacios. Imbabura, epicentro de los bloqueos, concentra la mayor parte de las afectaciones, donde fincas de exportación no han podido despachar productos perecederos hacia puertos y mercados internacionales. Asociaciones como Expoflores reportaron previamente pérdidas diarias de hasta $2,5 millones en la primera semana del paro. La situación afecta a 33.000 trabajadores en plantaciones de la Sierra norte.

El sector lechero registra $1,1 millones en daños, derivados de la imposibilidad de recolectar y distribuir leche fresca. Productores de hortalizas y otros cultivos también han reportado roturas de productos en fincas, con llamadas directas al ministro expresando la urgencia de desbloquear vías. . Estas interrupciones han elevado precios de víveres en Quito, al forzar rutas alternativas más costosas vía Esmeraldas.

Además, el paro ha paralizado el turismo en Imbabura, con operaciones al 0% según Fenacaptur. La problemática, suma afectaciones indirectas al agro al reducir la demanda local de insumos.

Antecedentes y causas subyacentes del conflicto

Este paro se inscribe en una serie de movilizaciones indígenas en Ecuador, similares a las de 2019 y 2022, que también giraron en torno a ajustes fiscales y combustibles subsidiados. En 2019, protestas contra el alza de precios del combustible duraron 11 días y causaron $800 millones en pérdidas nacionales, según el Banco Central del Ecuador. La Conaie, principal impulsora, ha ampliado demandas más allá del diésel: incluyen la revocatoria de licencias mineras en Quimsacocha y Palo Quemado, y la reducción del IVA del 15% al 12%, medida impulsada en abril de 2024.

En las áreas afectadas, productores han enfrentado extorsiones para no sacar cosechas del campo y unirse a marchas. «En un sinnúmero de llamadas que he tenido de productores del sector de leche, de flores, de hortalizas, etc: «ministro, estamos perdiendo nuestros productos», relató Palacios.

Proyecciones y llamados al diálogo

El ministro advirtió que las pérdidas continuarán escalando si persisten los bloqueos, con un impacto proyectado en la canasta básica familiar. El gobierno ha implementado compensaciones, como bonos para 55.000 familias y subsidios directos a 23.300 conductores de transporte público, equivalentes a $400-$1.000 mensuales.