Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 7 meses
Quito
Crónica

Policía confiscó más de 1.000 restos óseos encontrados en una institución educativa en Quito

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, no existe confirmación sobre la procedencia o naturaleza de los restos óseos.
Personal de Criminalística de la Policía levantó un total de 1.385 piezas óseas que se encontraban dentro de una institución educativa, en el sector de Chimbacalle,
Personal de Criminalística de la Policía levantó un total de 1.385 piezas óseas que se encontraban dentro de una institución educativa, en el sector de Chimbacalle, sur de Quito. Los restosestaban distribuidos en cuatro fundas plásticas de color negro, localizadas dentro de una bodega. El hallazgo se produjo durante labores de limpieza realizadas por el personal del plantel y aún no se ha determinado si corresponden a restos humanos.

El rector de la institución alertó al ECU 911 sobre el descubrimiento de varias fundas de basura en la bodega del establecimiento educativo. Tras la notificación, agentes especializados acudieron al lugar para realizar el trabajo técnico de inspección, conteo y clasificación de las osamentas. Las piezas, de diferentes tamaños y formas, se embalaron y trasladaron para análisis forense correspondiente.

Restos óseos serán analizados por expertos

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, no existe confirmación sobre la procedencia o naturaleza de los restos óseos. Los peritos continúan con las pericias para establecer si se trata de restos humanos, animales o materiales de otro tipo, mediante estudios antropológicos. Se informó que, en caso de ser necesario se realizarán pruebas osteológicas y hasta pruebas genéticas o de datación.

El sector Chimbacalle, ubicado en el sur de Quito, es una zona tradicional con presencia de instituciones educativas, residenciales y comerciales. El acceso a la bodega donde se encontraron las fundas no presentó indicios inmediatos de alteración o ingreso forzado, según las primeras observaciones policiales. La institución educativa permanece bajo resguardo mientras avanzan las diligencias.

Evidencias quedaron bajo cadena de custodia

Este tipo de hallazgos requiere un protocolo estricto de levantamiento y análisis para descartar cualquier vínculo con hechos delictivos, desapariciones o contextos históricos. La Policía Nacional mantiene el área acordonada y restringe el ingreso para preservar la cadena de custodia de las evidencias. Hasta el cierre de esta edición, no se han reportado identificaciones preliminares ni determinaciones definitivas sobre la naturaleza de los 1.385 restos óseos. (17)

