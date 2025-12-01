Perú: Al menos doce muertos y 30 desaparecidos por el hundimiento de dos embarcaciones tras un deslizamiento de tierra

Un deslizamiento de tierra ocurrido este lunes a las 05h00, en el puerto de Iparia, región Ucayali, Perú, dejó al menos 12 personas muertas, 30 desaparecidas y seis heridas, según informaron autoridades policiales y sanitarias, que explicaron que el derrumbe se produjo tras el colapso de una ladera cercana.

De acuerdo con información confirmada por la Policía Nacional y la Marina de Guerra, el deslizamiento habría sorprendido a decenas de personas que se encontraban a bordo de las naves a primeras horas de la mañana.

Accidente conmociona Perú

El incidente se registró alrededor de las 05h00 (hora local), momento en el que la ladera cedió y generó una avalancha de tierra y vegetación que impactó directamente contra las embarcaciones atracadas en la ribera del río. Las autoridades indicaron que el área afectada corresponde a un tramo fluvial utilizado regularmente por comunidades indígenas, personal médico y docentes para desplazarse hacia zonas rurales de difícil acceso.

Los equipos de emergencia fueron movilizados desde primeras horas. Agentes de la Policía Nacional y unidades especializadas de la Marina de Guerra del Perú se trasladaron hasta el lugar para coordinar las tareas de rescate y despliegue logístico. Las operaciones se centraron inicialmente en la estabilización del terreno y en la localización de posibles sobrevivientes entre los restos de las embarcaciones.

Atención médica y primeras respuestas

El Centro de Salud de Iparia activó inmediatamente sus protocolos de emergencia para recibir a los heridos. Los equipos médicos informaron que las personas atendidas presentaban principalmente traumatismos y lesiones provocadas por el impacto del deslizamiento y la caída al agua.

Las autoridades señalaron que, debido a la magnitud del evento, algunos pacientes podrían ser trasladados a centros de mayor capacidad en la región de Ucayali. Entretanto, brigadas de apoyo se desplazaron hacia el puerto para brindar primeros auxilios a rescatistas y familiares de las víctimas.

Junto a esto, los equipos de búsqueda continúan recorriendo la zona afectada, tanto en superficie como bajo el agua.

Perfiles de las víctimas y afectados

Entre los desaparecidos se encuentran médicos, docentes y niños de diversas comunidades indígenas que utilizaban las embarcaciones como medio de transporte habitual. Las autoridades locales explicaron que los desplazamientos fluviales son esenciales para conectar las comunidades del distrito de Iparia.

Las familias han acudido al puerto para solicitar información y participar en la identificación preliminar de los cuerpos recuperados. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado la identidad de las víctimas.

Las condiciones climáticas en la región también han sido señaladas como un factor relevante. En los últimos días, Ucayali ha registrado lluvias intensas que han debilitado las laderas y aumentado el riesgo de deslizamientos. Instituciones ambientales reforzaron la recomendación de evitar zonas inestables y de monitorear continuamente las variaciones del terreno.