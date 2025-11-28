Perú declara estado de emergencia en la frontera con Chile ante el aumento de la migración irregular

El presidente de Perú, José Jerí, adelantó este viernes que declarará el estado de emergencia en la frontera con Chile ante el aumento de la inmigración irregular, después de que más de un centenar de personas bloquearan una de las carreteras que conectan ambos países.

“Nuestras fronteras se respetan”, advirtió el presidente peruano en un mensaje en su cuenta de X. Agregó que este viernes se reunirá con el pleno de su gabinete para declarar el estado de emergencia. El objetivo es “redoblar esfuerzos con las Fuerzas Armadas”, dijo.

Más controles en la frontera de Perú y Chile

Jerí informó que la Policía y las autoridades migratorias intensificarán los controles en la frontera “para tranquilidad” de los peruanos. Posteriormente, dijo que el estado de emergencia “estará aprobado, publicado y vigente” antes de que termine el día. “Esta será la primera de nuestras fronteras en ser declaradas en emergencia por motivos de migración irregular y seguridad ciudadana”, subrayó.

Por su parte, el ministro de Exteriores chileno, Alberto van Klaveren, aclaró que ambos gobiernos mantienen “un diálogo permanente” para “gestionar” la situación, que, según él, “aqueja no solo a Chile y Perú, sino a toda la región”. De hecho, el lunes se reunirán para conformar un comité binacional de cooperación migratoria.

“Chile y Perú mantienen un diálogo y colaboración permanente en materia migratoria, que se activa con mayor intensidad en situaciones complejas como la que se está desarrollando actualmente en la frontera norte”, indicó.

Se trata de una decisión soberana

Van Klaveren reconoció que “Perú tomó una decisión soberana sobre sus fronteras y sobre su gestión migratoria, no sólo con Chile, sino que con el resto de sus países vecinos”, y por esa razón están “conversando con ellos a través de los canales diplomáticos existentes” para “buscar la mejor forma de encontrar una solución en conjunto”.

En las últimas horas, decenas de vehículos de carga han quedado varados a su paso por la ciudad de Tacna en la carretera que conecta el sur de Perú con Chile. Esto, después de que más de un centenar de personas bloquearon la vía cuando intentaban llegar hasta territorio peruano en camino a sus lugares de origen tras las restricciones migratorias impuestas por las autoridades chilenas.

El grueso de estas personas es de origen venezolano, a quienes Perú les exige un visado para poder entrar en su territorio. La situación podría empeorar aún más dentro de un par de semanas, después de que se celebre la segunda vuelta de las elecciones chilenas.

Allí, el candidato ultraderechista José Antonio Kast tiene grandes posibilidades de vencer. Entre sus promesas de campañas, el candidato del Partido Republicano tiene apuntada la expulsión inmediata de todos los extranjeros en situación irregular. Así como el cierre de las fronteras con Perú y Bolivia.