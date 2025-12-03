Perú investiga ataque armado contra el aspirante presidencial Rafael Belaúnde

El precandidato presidencial Rafael Belaúnde, del partido Libertad Popular, sufrió un ataque a tiros la mañana de este martes mientras se desplazaba en su vehículo por el distrito de Cerro Azul, en la provincia de Cañete, Perú, un hecho que la Policía investiga para determinar quiénes y por qué ejecutaron la agresión.

El ataque ocurrió durante un desplazamiento político

El incidente tuvo lugar en una vía del distrito de Cerro Azul, ubicado al sur de Lima, cuando el vehículo que transportaba al precandidato recibió tres impactos de bala, según confirmó la Policía Nacional del Perú. De acuerdo con el testimonio del propio Belaúnde, durante el ataque llegó a escuchar hasta nueve detonaciones.

La agresión fue perpetrada por dos personas a bordo de una motocicleta, quienes se acercaron al vehículo y abrieron fuego antes de darse a la fuga. No se reportaron heridos entre los ocupantes del automóvil.

El equipo de campaña del precandidato informó que Belaúnde se estaba trasladando hacia actividades políticas planificadas en la zona cuando ocurrió el ataque. Las autoridades llegaron minutos después al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

La Policía de Perú aseguró la zona y abrió una investigación

La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó mediante un comunicado en la red social X que sus unidades se encontraban desplegadas para garantizar la seguridad en el área y comenzar la búsqueda de los responsables. El mensaje oficial indicó que el vehículo del precandidato había recibido “disparos”, sin brindar hipótesis preliminares sobre el móvil del ataque.

Peritos de criminalística acudieron al punto señalado por Belaúnde para levantar casquillos, revisar la trayectoria de los proyectiles y recopilar declaraciones de testigos. Las investigaciones también incluyen la revisión de cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en la ruta que recorrió el vehículo.

El Ministerio Público fue notificado del caso para la apertura de la carpeta fiscal correspondiente, que determinará si la agresión constituye un atentado contra la vida o la integridad de un candidato político.

Belaúnde presentó una denuncia formal ante autoridades de Perú

Tras el incidente, Rafael Belaúnde acudió a la comisaría de la zona para interponer una denuncia, como lo confirmó su equipo a medios locales. El precandidato declaró que se encontraba ileso y aseguró su disposición para colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos.

Según información recogida por el diario La República, el ataque habría ocurrido cuando el político se dirigía a una reunión programada en Cañete. Belaúnde relató que los disparos impactaron en la parte lateral del vehículo y que su equipo logró mantener la calma mientras buscaban alejarse de la motocicleta.

El partido Libertad Popular expresó su preocupación por la seguridad de sus candidatos y solicitó a las autoridades que refuercen la protección durante el proceso electoral.

Perú registra episodios recientes de violencia política

El atentado contra Belaúnde se produce en un contexto en el que Perú ha registrado incidentes vinculados a violencia contra autoridades locales, funcionarios municipales y actores políticos. En varias regiones, las autoridades han denunciado amenazas, intimidaciones y ataques contra figuras públicas.

De acuerdo con datos recogidos por organismos de observación electoral, los periodos previos a elecciones suelen presentar incrementos en hechos de hostigamiento o violencia, especialmente en zonas donde actores delictivos buscan influir en decisiones locales.

Aunque las autoridades aún no han establecido el móvil del ataque, el incidente ha generado preocupación entre analistas y organizaciones que monitorean la seguridad de líderes políticos durante procesos electorales. La Policía Nacional reiteró que no descartará ninguna línea de investigación.

Reacciones y próximos pasos

Tras conocerse el ataque, diversos sectores políticos expresaron su rechazo a la agresión y pidieron que se garantice la integridad de los aspirantes presidenciales. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) indicó que coordinará con la PNP para evaluar la necesidad de reforzar medidas de seguridad.

El vehículo del precandidato permanece en custodia policial para peritajes adicionales, a fin de determinar el calibre exacto de las balas, el número de impactos y la distancia aproximada desde la cual se efectuaron los disparos.

Belaúnde, por su parte, continuará con sus actividades políticas, según confirmó su equipo de prensa, aunque con protocolos de seguridad reforzados mientras se desarrollan las investigaciones.