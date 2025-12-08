COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Pervis Estupiñán contribuye en la victoria 2-3 del AC Milan ante Torino por la jornada 14

El AC Milan, con participación del ecuatoriano Pervis Estupiñán, remontó un 2-0 ante Torino para ganar 2-3 este lunes, asumiendo el liderato de la Serie A por mejor diferencia de goles.
El AC Milan derrotó 2-3 al Torino FC este lunes 8 de diciembre de 2025 en el Estadio Olímpico de Turín, por la jornada 14 de la Serie A 2025-26, remontando un 2-0 inicial gracias a un doblete de Christian Pulisic, lo que permitió al equipo rossonero igualar al Napoli en puntos y superarlo por diferencia de goles (+11 vs. +10) para convertirse en el nuevo líder.

Desarrollo del compromiso

El partido comenzó con dominio del Torino, que se adelantó en el marcador en los primeros 17 minutos. En el minuto 16, Duván Zapata anotó el 2-0 con un derechazo desde fuera del área que superó al portero Mike Maignan, su primer gol en la Serie A tras 429 días sin marcar, desde el 5 de octubre de 2024 ante el Inter. Zapata, recuperado de una lesión de ligamento cruzado anterior, jugó los 90 minutos y registró 1 tiro a puerta de 1 intento.

El AC Milan, dirigido por Massimiliano Allegri, salió desde el banquillo con Pervis Estupiñán, quien ingresó al minuto 88 en lugar de Alexis Saelemaekers para reforzar la defensa y cuidar el resultado. El ecuatoriano de 27 años disputó 3 minutos, contribuyendo a la posesión del 64% del Milan y sin cometer faltas. El equipo rossonero, eliminado recientemente de la Coppa Italia, enfoca sus esfuerzos en la liga, donde suma 9 victorias, 4 empates y 1 derrota en 14 jornadas.

La remontada se gestó en la segunda mitad. Christian Pulisic, de 27 años, fue la figura con un doblete. Su primer gol llegó al minuto 46, en su primer toque tras entrar de suplente: controló un centro de Saelemaekers y remató de zurda para el 2-1, tras una jugada donde Strahinja Pavlović casi intercepta. El empate 2-2 fue obra de un penal convertido por un compañero en el 67′, y Pulisic selló el 2-3 en el 77′ con un remate de izquierda tras centro de Samuele Ricci, tocando 16 veces el balón con 6 en el área rival.

Serie A 2025-2026

La Serie A 2025-26, con 20 equipos, se disputa hasta mayo de 2026. Tras esta jornada, el AC Milan acumula 31 puntos (igual que el Napoli), pero lidera por +11 en diferencia de goles (22 goles a favor, 11 en contra). El Torino, con 16 unidades, se ubica en el puesto 14. El encuentro se jugó sin Massimiliano Allegri en el banquillo, expulsado previamente y dirigiendo desde la grada.

Pulisic, con 2 goles en este partido, eleva su cuenta a 8 en la temporada, destacando su conversión del 17.6% en tiros. Zapata, por su parte, rompió una sequía de 429 días con un gol de alta calidad. El Milan, con promedio de posesión del 50.8% en la liga, generó 17 tiros (6 a puerta) ante las 8 del Torino.

El triunfo refuerza la campaña del Milan, que busca su 20º Scudetto. Próximo rival: Sassuolo el 14 de diciembre. Estupiñán, de 27 años, llegó al club italiano esta temporada. Desde su debut ante el Cremonese con asistencia en el arranque de la Serie A, Estupiñán suma nueve partidos con el Milan.

“Me confundí”: la frase que marcó el caso del adolescente fallecido en San Pablo

LigaPro unifica horarios para la Fecha 9 de hexagonales: Definición de cupos a Libertadores y Sudamericana

Guardia de hacienda encuentra cabeza humana dentro de saco de yute en El Oro

Prefectura de Manabí incorpora 15 maquinarias nuevas, con una inversión de 3,8 millones de dólares

Pervis Estupiñán contribuye en la victoria 2-3 del AC Milan ante Torino por la jornada 14

