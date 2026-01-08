COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Fútbol

Pervis Estupiñán observó desde la banca de suplentes el empate del AC Milan ante Genoa

AC Milan, con el ecuatoriano Pervis Estupiñán en el banco, igualó 1-1 ante Genoa gracias a un gol de Rafael Leão en el descuento, en la jornada 18 de la Serie A.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Pervis Estupiñán observó desde la banca de suplentes el empate del AC Milan ante Genoa
Pervis Estupiñán observó desde la banca empate del AC Milan y Genoa.
Pervis Estupiñán observó desde la banca de suplentes el empate del AC Milan ante Genoa
Pervis Estupiñán observó desde la banca empate del AC Milan y Genoa.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com
AC Milan empató 1-1 con Genoa este 8 de enero de 2026 en el Estadio San Siro de Milán, Italia, por la jornada 18 de la Serie A, con gol de Rafael Leão en el tiempo añadido y un penal fallado por los visitantes en el minuto 97′.

Locales dominaron de entrada

El conjunto rossonero dominó el inicio del encuentro, generando peligro por las bandas y en jugadas a balón parado. Strahinja Pavlovic impactó el travesaño con un cabezazo, mientras Matteo Gabbia remató cerca en otra acción aérea.
Genoa resistió la presión inicial y encontró la ventaja al minuto 28′, cuando Lorenzo Colombo anticipó en el área tras un centro de Ruslan Malinovskyi y definió para el 1-0.AC Milan buscó la reacción antes del descanso, con una gran intervención del arquero visitante ante Rafael Leão y un resbalón de Youssouf Fofana en el rebote.

Segundo tiempo intenso

En el complemento, al minuto 60′, el VAR anuló un gol de Christian Pulisic por posición adelantada.Genoa mantuvo la ventaja hasta el tiempo de descuento, cuando Rafael Leão igualó al 90+2′ con un cabezazo tras un córner.

Drama final en San Siro

En el minuto 97′, Genoa obtuvo un penal, pero Nicolae Stanciu lo envió por encima del travesaño, permitiendo el empate definitivo.El ecuatoriano Pervis Estupiñán permaneció en el banco de suplentes durante todo el partido, sin sumar minutos. Previamente, había sido titular ante Cagliari hasta el minuto 79′.

Posiciones en la Serie A

Con este resultado, AC Milan alcanza los 39 puntos y se ubica en el segundo lugar de la tabla, a tres unidades del líder Inter, que suma 42 puntos.Genoa llega a 16 puntos y permanece en la posición 17, a tres puntos de la zona de descenso.
Esta jornada cierra la primera vuelta del campeonato, con Inter como campeón de invierno.AC Milan extendió su racha invicta en la liga, mientras Genoa sumó un punto valioso como visitante.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Buque petrolero vinculado a Rusia fue atacado por un dron en el Mar Negro, cerca de Turquía

Jueza Daniela Ayala concluye suspensión y podría retomar caso Magnicidio de FV

Pervis Estupiñán observó desde la banca de suplentes el empate del AC Milan ante Genoa

John Reimberg, ministro del Interior de Ecuador, revela perfil criminal de víctimas en la Isla Mocolí y critica fallo en España

Comisión del Derecho a la Salud recibe observaciones sobre el proyecto de ley de eutanasia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Buque petrolero vinculado a Rusia fue atacado por un dron en el Mar Negro, cerca de Turquía

Jueza Daniela Ayala concluye suspensión y podría retomar caso Magnicidio de FV

Pervis Estupiñán observó desde la banca de suplentes el empate del AC Milan ante Genoa

John Reimberg, ministro del Interior de Ecuador, revela perfil criminal de víctimas en la Isla Mocolí y critica fallo en España

Comisión del Derecho a la Salud recibe observaciones sobre el proyecto de ley de eutanasia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Buque petrolero vinculado a Rusia fue atacado por un dron en el Mar Negro, cerca de Turquía

Jueza Daniela Ayala concluye suspensión y podría retomar caso Magnicidio de FV

John Reimberg, ministro del Interior de Ecuador, revela perfil criminal de víctimas en la Isla Mocolí y critica fallo en España

Comisión del Derecho a la Salud recibe observaciones sobre el proyecto de ley de eutanasia

Comisión del Derecho a la Salud recibe observaciones sobre el proyecto de ley de eutanasia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO