COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Gobierno

Petroecuador amplía área de protección del SOTE y Poliducto Shushufindi-Quito y el el Gobierno destina más de $ 600 millones a adultos mayores

Carolina Jaramillo, vocera del Gobierno de Ecuador, expone acciones en infraestructura petrolera y social, y aborda polémicas sobre minería y caso Bernat.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Petroecuador amplía área de protección del SOTE y Poliducto Shushufindi-Quito y el el Gobierno destina más de $ 600 millones a adultos mayores. (Presidencia de Ecuador).
Petroecuador amplía área de protección del SOTE y Poliducto Shushufindi-Quito y el el Gobierno destina más de $ 600 millones a adultos mayores. (Presidencia de Ecuador).
Petroecuador amplía área de protección del SOTE y Poliducto Shushufindi-Quito y el el Gobierno destina más de $ 600 millones a adultos mayores. (Presidencia de Ecuador).
Petroecuador amplía área de protección del SOTE y Poliducto Shushufindi-Quito y el el Gobierno destina más de $ 600 millones a adultos mayores. (Presidencia de Ecuador).

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Soy una periodista apasionada por su trabajo y la evolución de este. Me desarrollo profesionalmente... Ver más

web@lamarea.ec

La mañana de este lunes, desde el Palacio de Carondelet, la vocera presidencial Carolina Jaramillo detalló dos acciones implementadas por el Gobierno de Ecuador en frentes estratégicos: la seguridad de la infraestructura petrolera y la expansión de la red de protección social. La funcionaria también abordó temas de alta sensibilidad pública, como la revocación de una licencia minera en Azuay y la reciente deportación de un periodista español, ofreciendo la postura oficial del Ejecutivo.

En el ámbito energético, Jaramillo comunicó que Petroecuador ha duplicado la franja de protección del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y del Poliducto Shushufindi-Quito, ampliándola de 70 a 140 metros. Esta medida preventiva busca blindar la infraestructura ante la erosión regresiva del río Loco. La obra, ejecutada en coordinación con la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y OCP Ecuador, es presentada como fundamental para asegurar la continuidad en el transporte de crudo y combustible, un pilar de las exportaciones del país.

Expansión de la red de protección social

El segundo eje de la comunicación se centró en el ámbito social. La vocera del Gobierno de Ecuador anunció la inclusión de 14.687 adultos mayores a los programas de bonos y pensiones. Esta ampliación, vigente desde el 1 de octubre, se enmarca en un «plan de redistribución de recursos» dirigido a personas en situación de vulnerabilidad. Se informó que, desde diciembre de 2023, el Ejecutivo ha destinado más de 631 millones de dólares a pensiones para este grupo demográfico.

“Ningún ciudadano puede permanecer si es una amenaza”, Carolina Jaramillo sobre deportación de periodista en Quito

Actualmente, 112.470 adultos mayores a nivel nacional reciben atención a través de diversas modalidades, con una inversión que supera los 95 millones de dólares. Estas cifras buscan subrayar el compromiso del Gobierno de Ecuador con la consolidación de un «piso de protección social«, según las declaraciones de la funcionaria.

Vocera del Gobierno de Ecuador responde a temas de coyuntura

Tras los anuncios, Jaramillo respondió a preguntas de la prensa. En cuanto a la revocación de la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga, en Azuay, la vocera indicó que el proceso se fundamentó en informes técnicos presentados por el alcalde de Cuenca y el prefecto de Azuay. Jaramillo les atribuyó una «enorme responsabilidad» en la decisión, afirmando que la medida respondió a una «demanda local» y que se ha cumplido con la normativa.

Respecto a la deportación del periodista español Lautaro Bernat, detenido el 5 de octubre mientras cubría las manifestaciones del paro nacional, la vocera sostuvo que la acción se respalda en un «informe reservado que lo califica como una amenaza a la seguridad nacional». Jaramillo fue enfática: «Ningún ciudadano puede permanecer en el país cuando representa una amenaza para la seguridad». Precisó que la medida se ampara en la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que permite la expulsión en casos de riesgo para el orden público. Organizaciones no gubernamentales han expresado su preocupación por posibles violaciones al debido proceso.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Iniciaron las grabaciones en Colombia: Virginia Limongi se estrena como presentadora de MasterChef Celebrity Ecuador

¿Contrato para presentarse en España?: Denuncian al cantante ecuatoriano Jombriel por presunta estafa

«No tenía VIH»: Emilio Sueños, presentador de farándula, murió por exceso de testosterona

Registro Civil reanuda la emisión de pasaportes sin turno del 13 al 24 de octubre

Petroecuador amplía área de protección del SOTE y Poliducto Shushufindi-Quito y el el Gobierno destina más de $ 600 millones a adultos mayores

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Iniciaron las grabaciones en Colombia: Virginia Limongi se estrena como presentadora de MasterChef Celebrity Ecuador

¿Contrato para presentarse en España?: Denuncian al cantante ecuatoriano Jombriel por presunta estafa

«No tenía VIH»: Emilio Sueños, presentador de farándula, murió por exceso de testosterona

Registro Civil reanuda la emisión de pasaportes sin turno del 13 al 24 de octubre

Petroecuador amplía área de protección del SOTE y Poliducto Shushufindi-Quito y el el Gobierno destina más de $ 600 millones a adultos mayores

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Iniciaron las grabaciones en Colombia: Virginia Limongi se estrena como presentadora de MasterChef Celebrity Ecuador

¿Contrato para presentarse en España?: Denuncian al cantante ecuatoriano Jombriel por presunta estafa

«No tenía VIH»: Emilio Sueños, presentador de farándula, murió por exceso de testosterona

Registro Civil reanuda la emisión de pasaportes sin turno del 13 al 24 de octubre

La selección de Ecuador se reúne en Texas para lo que serán los amistosos ante Estados Unidos y México

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO