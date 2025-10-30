Petroecuador declara emergencia en SOTE por actividad volcánica en Napo

La petrolera estatal Petroecuador declaró emergencia en un tramo del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) ubicado en la provincia amazónica de Napo, mediante resolución PETRO-PGG-2025-0076-RSL, debido a la erupción del volcán El Reventador que el 12 de octubre generó caída masiva de ceniza, flujos de lodo e inestabilidad del terreno, evento calificado como imprevisible según el artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Actividad volcánica como detonante

El documento, suscrito por el gerente general Leonard Bruns, establece que la erupción del 12 de octubre afectó directamente la estabilidad del suelo en el tramo del SOTE. Este hecho justifica la declaratoria para ejecutar contrataciones urgentes y obras de protección en la infraestructura petrolera, que transporta hasta 360.000 barriles diarios de crudo desde la Amazonía hacia la costa ecuatoriana.

Sin embargo, los considerandos técnicos de la resolución enfatizan un riesgo más próximo y continuo: la erosión regresiva del río Coca. Este proceso avanza contracorriente, degradando el lecho fluvial y sus márgenes, y ahora genera erosión lateral intensa en la confluencia con el río Loco, poniendo en peligro los oleoductos SOTE y OCP.

Antecedentes operativos críticos

Petroecuador ha construido nueve variantes provisionales en el SOTE para desplazar la tubería lejos del avance erosivo. El fenómeno también compromete la carretera Quito-Lago Agrio y la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, con capacidad instalada de 1.500 MW y que genera cerca del 30 % de la energía nacional, según datos del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.

En julio de 2025, lluvias intensas reactivaron la erosión lateral en el río Loco, lo que obligó a suspender operaciones en los oleoductos SOTE y OCP durante 27 días consecutivos. Registros del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional indican que El Reventador mantiene erupciones continuas desde 2002, con emisiones de ceniza que superan los 1.000 metros de altura en episodios significativos.

Contexto geológico regional

La provincia de Napo concentra vulnerabilidades naturales por su ubicación en el piedemonte andino-amazónico. Estudios del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos confirman que la erosión regresiva del río Coca se aceleró tras la operación de Coca Codo Sinclair en 2016, formando quebradas de hasta 80 metros de profundidad en algunos sectores.

La declaratoria faculta contrataciones directas para reforzar el tramo afectado del SOTE y mitigar impactos. Autoridades mantienen monitoreo permanente del volcán El Reventador, con nivel de alerta amarillo vigente desde septiembre de 2025.