COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Champions League

Piero Hincapié debuta con Arsenal en la victoria 0-2 ante Athletic Club en San Mamés

Arsenal derrota 0-2 al Athletic Club en San Mamés por la Champions League 2025-26. Piero Hincapié debuta al minuto 90.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
Arsenal con Piero Hincapié al cambio superó al Athletic en la Champions League.
Arsenal con Piero Hincapié al cambio superó al Athletic en la Champions League.
Arsenal con Piero Hincapié al cambio superó al Athletic en la Champions League.
Arsenal con Piero Hincapié al cambio superó al Athletic en la Champions League.

Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Nació en Portoviejo- Manabí, el 4 de julio de 1984. Licenciado en Comunicación Social, Mención ... Ver más

jcmoreira@lamarea.ec

Arsenal superó 0-2 al Athletic Club en su debut en la UEFA Champions League 2025-26, el 16 de septiembre de 2025, en el Estadio San Mamés de Bilbao, España.

Los goles fueron anotados por Gabriel Martinelli al minuto 72 y Leandro Trossard al 87, ambos desde el banquillo. El ecuatoriano Piero Hincapié, de 23 años, inició en el banco e ingresó al minuto 90 por Riccardo Calafiori, marcando su debut oficial con los Gunners.

Este partido, correspondiente a la fase de liga, inició la campaña europea del equipo dirigido por Mikel Arteta, que busca avanzar tras llegar a semifinales en la edición anterior. El Athletic, en su primer duelo de Champions desde 2014-15, presionó en la primera mitad pero no concretó ocasiones.

Primera mitad: Dominio inicial del Athletic sin goles

Los primeros 15 minutos fueron de dominio del Athletic, que empujó al Arsenal hacia su área con posesión en campo contrario. El Arsenal reaccionó cuando la intensidad local disminuyó, generando dos aproximaciones claras: una de Eberechi Eze salvada por Álex Gorosabel al minuto 22, y un cabezazo de Viktor Gyokeres atrapado por Unai Simón al 24.

El Athletic tuvo su mejor chance al 43, con un disparo cruzado de Alejandro Berenguer que pasó cerca. Al 15, Berenguer asistió a Oihan Sancet, cuyo remate en semifallo fue controlado en dos tiempos por David Raya. Hubo un choque cabeza con cabeza entre Gabriel Magalhães y Gyokeres al 31, requiriendo puntos al sueco en el césped.

Al 38, el público reclamó la segunda amarilla para Declan Rice, pero el árbitro no la sancionó. Al 45+4, un disparo de Manu Paredes tocó en Gabriel y se fue a córner. El cabezazo de Sancet en el córner subsiguiente se marchó alto. La primera parte terminó 0-0, con escasas ocasiones netas.

Segunda mitad: Goles del Arsenal

Al 48, Rice centró para Gyokeres, cuyo cabezazo se desvió; el sueco llevaba venda por el golpe previo. Al 51, Noni Madueke ganó carrera a Daniel Vivian y disparó, pero Unai Simón salvó con una buena mano. Madueke remató de nuevo al 55, atrapado por el portero.

Al 58, Iñaki Williams disparó y Raya controló. Al 63, Jurrien Timber centró, pero Paredes despejó ante Gyokeres. Al 66, cabezazo de Mikel Merino fue atrapado por Unai Simón, con interferencia de Adama Traoré. Iñaki remató al 68, de nuevo a Raya.

Al 71, cambio: Gabriel Martinelli por Eze. Inmediatamente, al 72, gol de Martinelli: tras saque de puerta de Unai Simón, despeje de Cristhian Mosquera, toque de Trossard y conducción de Martinelli para definir mano a mano.

Goles decisivos y debut de Piero Hincapié

Al 76, remate de Unai Gómez fue controlado por Raya, con choque cabeza con Merino que pausó el juego. Al 85, ataque de Iñaki sin peligro. Al 87, segundo gol: Martinelli asistió a Trossard, quien definió con algo de fortuna para el 0-2, pese a reclamos de falta sobre Martín Zubimendi.

Al 90, doble cambio: Hincapié y Christian Nørgaard por Calafiori y Madueke. Hincapié, fichado en préstamo de Bayer Leverkusen con opción de compra, jugó los minutos finales sin incidentes. El partido terminó 0-2, con Arsenal controlando el cierre.

UEFA Champions League 2025-26 y Hincapié

La UEFA Champions League 2025-26 adopta formato de liga con 36 equipos, jugando ocho partidos cada uno. Arsenal, subcampeón de la Premier League anterior, enfrenta un calendario exigente. Hincapié, versátil defensor zurdo nacido el 9 de enero de 2002 en Guayaquil, Ecuador, mide 1.84 metros y acumula experiencia en Leverkusen, donde ganó la Bundesliga 2023-24.

Su debut con Arsenal sigue a un traspaso por 60 millones de dólares en cláusula de rescisión. En la selección ecuatoriana, ha jugado 30 partidos desde 2021. El Athletic, dirigido por Ernesto Valverde, alineó a Unai Simón; defensores como Vivian y Gorosabel; mediocampistas Berenguer, Sancet y Merino; y delanteros Iñaki y Adama. Arsenal formó con Raya; defensores Mosquera, Gabriel, Calafiori; mediocampistas Rice, Timber; y delanteros Madueke, Trossard, Eze y Gyokeres.

Próximo partido de Arsenal: contra Manchester United en Premier League el 21 de septiembre de 2025.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dos primas son asesinadas en vivienda del sector Nueva Esperanza, Babahoyo

Modelo municipal con apoyo de ONU impulsa recuperación de espacios comunitarios en Guayaquil

Guayaquil impulsa exámenes médicos gratuitos para miles de familias

Más de 30.000 asistentes esperan en la XI Feria Internacional del Libro de Guayaquil 2025

¡Otro logro de la ‘Bichota’!: Karol G será la primera mujer latina en encabezar el festival de Coachella

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dos primas son asesinadas en vivienda del sector Nueva Esperanza, Babahoyo

Modelo municipal con apoyo de ONU impulsa recuperación de espacios comunitarios en Guayaquil

Guayaquil impulsa exámenes médicos gratuitos para miles de familias

Más de 30.000 asistentes esperan en la XI Feria Internacional del Libro de Guayaquil 2025

¡Otro logro de la ‘Bichota’!: Karol G será la primera mujer latina en encabezar el festival de Coachella

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dos primas son asesinadas en vivienda del sector Nueva Esperanza, Babahoyo

Modelo municipal con apoyo de ONU impulsa recuperación de espacios comunitarios en Guayaquil

Guayaquil impulsa exámenes médicos gratuitos para miles de familias

Más de 30.000 asistentes esperan en la XI Feria Internacional del Libro de Guayaquil 2025

¡Otro logro de la ‘Bichota’!: Karol G será la primera mujer latina en encabezar el festival de Coachella

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO