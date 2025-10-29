COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Deportes
Fútbol

Piero Hincapié titular en Arsenal y clave en triunfo ante Brighton en Carabao Cup

Piero Hincapié debutó como titular con Arsenal y fue figura en el triunfo 2-0 ante Brighton por la cuarta ronda de la Carabao Cup.
Piero Hincapié fue titular en triunfo de Arsenal ante Brighton.
El defensor ecuatoriano Piero Hincapié tuvo su esperado debut como titular en el Arsenal en la victoria 2-0 ante Brighton & Hove Albion. Lo hizo este miércoles 29 de octubre en la cuarta ronda de la Carabao Cup, tras superar una lesión que limitó sus minutos desde su llegada al club inglés.

Debut y contexto

Tras apenas 9 minutos jugados desde su llegada en septiembre  y una prolongada lesión que frenó su adaptación, Hincapié recibió la confianza del entrenador Mikel Arteta para liderar la defensa desde el inicio. El ecuatoriano fue titular en el crucial encuentro eliminatorio que completó la serie para que Arsenal avanzara en el torneo.

Durante el partido, Hincapié mostró un gran nivel en la distribución del balón, alcanzando un 100% de efectividad en sus pases, según datos estadísticos. Esta precisión es esencial para el estilo de juego que busca Arteta, basado en la posesión del balón y la salida limpia desde la defensa. Esto convierte al ecuatoriano en un pilar fundamental para el esquema.

Actuación en el campo y relevancia táctica

El partido tuvo momentos de gran intensidad, con Brighton generando peligro en varias ocasiones, aunque sin eficacia en el arco defendido por Kepa Arrizabalaga. A lo largo de los minutos, el Arsenal fue imponiendo su juego en la segunda mitad, con Nwaneri anotando el gol decisivo después de una preciosa triangulación combinada con Merino y Lewis-Skelly.

Hincapié no solo cumplió en la técnica, sino también en defensa, realizando cortes importantes y acompañando a Christian Mosquera en el centro de la zaga. Fue sustituido a los 70 minutos por Gabriel, después de una actuación segura y consolidada que aporta tranquilidad a la defensa ‘gunner’.

Los goles de Arsenal  se dieron en el segundo tiempo. Las anotaciones fueron convertidas por Ethan Nwaneri a los 57′, y Bukayo Saka a los 76′.

Confianza del cuerpo técnico y futuro en el Arsenal

Mikel Arteta destacó previamente la entrega y nivel demostrado en los minutos que Hincapié había disputado y manifestó plena confianza en sus capacidades para consolidarse en el primer equipo. La sólida actuación en la Carabao Cup reafirma su valor y le pone en el camino para obtener más oportunidades y pulir su adaptación en uno de los clubes más exigentes de Europa.

El rendimiento de Hincapié surge en un momento clave para el Arsenal, que busca consolidar su posición en la Premier League y avanzar en competencias coperas con la ilusión de pelear por títulos. La precisión en la salida desde la defensa, cualidad mostrada por el ecuatoriano, es una pieza clave para los planes del entrenador español.

Noticias en la web

