Pinturas El Maestro sortea un automóvil cero kilómetros en Manabí

Pinturas El Maestro lanzó el pasado 15 de septiembre de 2025 su campaña de fin de año en Manabí, donde sorteará un Kia cero kilómetros entre los clientes que realicen compras en sus ocho sucursales hasta el 31 de enero de 2026, como parte de una estrategia comercial que busca premiar la fidelidad de los consumidores.

Una campaña con alcance provincial de Pinturas El Maestro

El sorteo se desarrolla en las tres sucursales de Manta, las tres de Portoviejo, además de los locales en Bahía de Caráquez y Chone, lo que garantiza cobertura en las principales ciudades de la provincia.

El representante de la empresa, David Henríquez, explicó que la dinámica de participación consiste en entregar un sticker por cada 20 dólares de compra en productos de marcas auspiciantes. Con esos stickers, los clientes llenan cartillas que se convierten en boletos para el sorteo. “Mientras más cartillas llenen, más oportunidades tienen de ganar”, precisó. El automóvil sorteado es un Kia Soluto cero kilómetros, cuya entrega se realizará el próximo 13 de febrero de 2026, un día antes de San Valentín.

Marcas auspiciantes y respaldo

La campaña cuenta con el auspicio de reconocidas marcas de pinturas como Pintuco Ecuador, Pinturas Unidas, Sherwin Williams Automotive, MP2K y PRETA, que respaldan la iniciativa. Henríquez destacó que la empresa mantiene campañas promocionales a lo largo del año, pero aseguró que esta es la más relevante de la temporada.

“Hemos realizado sorteos en la temporada playera y en las campañas de mamá y papá, donde entregamos televisores, juegos de sala y parrillas. Sin embargo, este es el premio más fuerte: un carro cero kilómetros”, explicó. Con estas estrategias, la empresa busca consolidar su presencia en el mercado manabita y fortalecer la fidelidad de su clientela.

Amplio portafolio de productos

Además de las promociones, Pinturas El Maestro ofrece un catálogo diversificado que incluye línea automotriz, arquitectónica, naval, industrial, metalmecánica y fibra de vidrio. La empresa distribuye productos nacionales e internacionales, entre ellos pinturas látex, sintéticas, poliuretanos, epóxicas y acabados decorativos de alta gama.

Este portafolio permite atender desde pequeñas remodelaciones domésticas hasta grandes proyectos industriales, lo que la convierte en un referente en el sector. “Somos distribuidores e importadores de las mejores marcas del país y del extranjero. Nuestro compromiso es brindar calidad y variedad en cada producto”, afirmó Henríquez.

Invitación a los manabitas

La campaña coincide con las festividades locales, como las celebraciones de Manta y Portoviejo, lo que incrementa la expectativa entre los consumidores. Henríquez aprovechó para invitar a los habitantes de la provincia a acercarse a cualquiera de las sucursales y participar. “Queremos darles a nuestros clientes la oportunidad de llevarse un carro nuevo.

Invitamos a todos los manabitas a no dejar pasar esta ocasión”, sostuvo. De acuerdo con la empresa, la campaña no solo busca aumentar ventas, sino también reforzar el vínculo con la comunidad a través de incentivos tangibles.