Plantilla de Barcelona SC paraliza entrenamientos ante deudas salariales recurrentes

La plantilla de Barcelona Sporting Club decidió este 17 de noviembre de 2025 no entrenarse como protesta por el impago de tres meses de salarios.

La segunda paralización en corto plazo

Esta medida se produce apenas tres semanas después del incidente del 30 de octubre de 2025, cuando el equipo también suspendió sus prácticas por una deuda de dos meses de sueldos. En aquella ocasión, los jugadores interrumpieron la sesión programada a días de enfrentar a Universidad Católica por la fecha 4 del hexagonal.

La información sobre el paro actual fue difundida inicialmente por el periodista Eduardo Erazo, quien detalló que la plantilla no realizó actividad alguna.

Impacto en la LigaPro y contexto de otros clubes

El Barcelona SC se suma a un patrón de conflictos salariales en la LigaPro Serie A 2025. Equipos como Emelec han reportado situaciones similares, con paralizaciones de actividades por deudas pendientes. En el caso de los toreros, la dirigencia, presidida por Antonio Álvarez, enfrenta un déficit histórico que supera los 54 millones de dólares, según reportes previos.

El paro irrumpe en la semana previa al duelo contra Liga de Quito, programado para el domingo 23 de noviembre de 2025 a las 18h00 en el Estadio Monumental de Guayaquil. Este encuentro, correspondiente al hexagonal final, define posiciones para un cupo directo a la Copa Libertadores 2026.

Consecuencias deportivas y preparación afectada

La suspensión de entrenamientos genera incertidumbre en el plantel, que busca enfocarse en la recta final del torneo. Periodistas como Christian Carrasco y Sergio Basantes han cubierto episodios similares, señalando que las deudas afectan la moral del equipo. En octubre, el paro duró horas y se resolvió tras reuniones con la directiva, pero no se detallaron avances concretos en pagos.

Figuras clave como Felipe Caicedo, con un salario aproximado de 50.000 dólares mensuales, forman parte de la deuda acumulada. La Federación Ecuatoriana de Fútbol y la LigaPro monitorean estos casos para evitar impactos mayores en la competencia.

El club no ha emitido un comunicado oficial al cierre de esta edición, pero la afición espera soluciones rápidas para evitar repercusiones en el rendimiento deportivo. Este episodio subraya los desafíos estructurales en la gestión financiera de equipos ecuatorianos de élite.

Barcelona SC, con 33 títulos nacionales, busca recuperar estabilidad en un año marcado por irregularidades económicas y deportivas. La resolución de la protesta será clave para el compromiso ante LDU, donde acumula un historial equilibrado en duelos directos.