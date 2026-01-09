COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Gobierno

Daniel Noboa anuncia que la pobreza en Ecuador cae al 21,4 %, el nivel más bajo en 18 años

La pobreza en Ecuador se redujo al 21,4 %, el registro más bajo en casi dos décadas, según cifras oficiales presentadas por el presidente Daniel Noboa.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Pobreza en Ecuador cae al 21,4 %, el nivel más bajo en 18 años.
Daniel Noboa expuso cifras que muestran una reducción de la pobreza en Ecuador. Foto: Presidencia de Ecuador.
Pobreza en Ecuador cae al 21,4 %, el nivel más bajo en 18 años.
Daniel Noboa expuso cifras que muestran una reducción de la pobreza en Ecuador. Foto: Presidencia de Ecuador.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El presidente Daniel Noboa se refirió a la pobreza en Ecuador durante una intervención pública realizada este jueves 8 de enero de 2026.

El mandatario se encuentra en uso de licencia por asuntos personales hasta el 18 de enero de este mes. Sin embargo, el jefe de Estado aprovechó el espacio para exponer cifras oficiales sobre indicadores sociales.

“Desde el primer día de gestión, el mensaje se centró en quienes fueron olvidados, con un objetivo claro: revertir la pobreza“, afirmó Noboa.

Además, el presidente explicó que la estrategia priorizó a los sectores históricamente más vulnerables del país. Por ello, el Ejecutivo enfocó sus acciones en inclusión económica y protección social.

Pobreza en Ecuador registra el nivel más bajo en 18 años

Daniel Noboa informó que la pobreza nacional se redujo al 21,4 %, el nivel más bajo registrado en los últimos 18 años. Este indicador confirma una mejora sostenida en las condiciones de vida de millones de ecuatorianos.

Además, el Gobierno atribuyó el resultado a políticas públicas coherentes y focalizadas. Por tanto, el Ejecutivo destacó el dato como un logro de impacto nacional.

El mandatario sostuvo que el balance social responde al compromiso asumido con la ciudadanía. Asimismo, señaló que priorizar a los más vulnerables permitió acelerar los avances sociales.

Así, el Gobierno ratificó la ruta adoptada desde el inicio de la actual administración. Finalmente, Daniel Noboa afirmó que mantener esta estrategia resulta clave para el desarrollo del país.

Noboa: descenso sostenido en pobreza urbana, rural y extrema

Daniel Noboa señaló que la tendencia a la baja se repite en todas las segmentaciones de pobreza. Según explicó, la pobreza urbana, la pobreza rural y la pobreza extrema muestran descensos simultáneos.

Además, el Ejecutivo resaltó que los beneficios alcanzan a todo el territorio nacional. El presidente manifestó que los datos evidencian una mejora generalizada en las condiciones de vida.

Asimismo, afirmó que sacar al país adelante implica decisiones firmes y sostenidas en el tiempo.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Daniel Noboa anuncia que la pobreza en Ecuador cae al 21,4 %, el nivel más bajo en 18 años

ChatGPT Salud: OpenAI lanza herramienta que conecta historiales médicos y apps de bienestar

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dice que recibirá a María Corina Machado en Washington la próxima semana

Audiencia migratoria de José Serrano avanza en Miami ante posible deportación a Ecuador

Disidencia de las FARC pide unión con ELN y Segunda Marquetalia tras operación militar estadounidense

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Daniel Noboa anuncia que la pobreza en Ecuador cae al 21,4 %, el nivel más bajo en 18 años

ChatGPT Salud: OpenAI lanza herramienta que conecta historiales médicos y apps de bienestar

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dice que recibirá a María Corina Machado en Washington la próxima semana

Audiencia migratoria de José Serrano avanza en Miami ante posible deportación a Ecuador

Disidencia de las FARC pide unión con ELN y Segunda Marquetalia tras operación militar estadounidense

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

ChatGPT Salud: OpenAI lanza herramienta que conecta historiales médicos y apps de bienestar

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dice que recibirá a María Corina Machado en Washington la próxima semana

Audiencia migratoria de José Serrano avanza en Miami ante posible deportación a Ecuador

Disidencia de las FARC pide unión con ELN y Segunda Marquetalia tras operación militar estadounidense

Algunos perros aprenden nuevas palabras al escuchar a sus dueños

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO