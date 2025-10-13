Podría ser operado: Camarógrafo de Ecuavisa registra una fractura tras ser agredido por la Policía durante protestas

Un camarógrafo de la televisora Ecuavisa asegura haber sido agredido por la Policía durante las protestas registradas el domingo, 12 de octubre de 2025, en Quito. Esto, en el marco del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) por la eliminación del subsidio del diésel.

Camarógrafo podría ser operado por fractura

El medio de comunicación informó que Santiago Gil, operador de dron y asistente de cámara, «fue agredido ayer por la policía, mientras cubría las protestas en Quito».

De acuerdo a esa fuente, el joven «presenta una fractura en su mano derecha, una incapacidad laboral de 28 días y posiblemente requerirá una operación». Además, recibió dos balas de salva que le ocasionaron hematomas en la cabeza y en el torso.

En una nota presentada por Ecuavisa, Gil aseguró haberse identificado como prensa ante los agentes policiales, sin que esto evitar la agresión. «Viene la policía pegándole a los manifestantes, al que era y al que no era. Entonces, yo alzo las manos y le digo ‘tranquilo, yo soy prensa, estoy grabando con el dron‘ (…) Alza el tolete y me da en la mano», narró.

«Fue ese miedo de ‘me van a seguir pegando'», añadió, indicando que tuvo que correr para escapar de otros tres agentes policiales.

Fundamedios alerta sobre agresiones a la prensa durante protestas

A través de su sitio web, Fundamedios indicó que se registraron al menos cinco casos de agresiones contra periodistas y comunicadores que cubrían las protestas que ayer en Quito. «A pesar de que se encontraban debidamente identificados como trabajadores de prensa», precisó.

La organización informó que el periodista, Jorge Cano, de Wambra Ec fue requisado por un militar armado, pese a portar chaleco y credencial de prensa. El medio de comunicación calificó el hecho como «una violación al respeto y garantías del trabajo periodístico». Mientras que la periodista Gabriela Mena denunció que agentes policiales destruyeron su teléfono celular mientras grababa la dispersión de manifestantes en el parque El Ejido.

Fundamedios «exige al Estado ecuatoriano, y en particular al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior, que se investiguen de manera inmediata y transparente las agresiones denunciadas y se sancione a los responsables», detalló.

Gobierno se pronuncia sobre denuncias de periodistas

Durante la rueda de prensa de hoy, la vocera presidencial, Carolina Jaramillo, afirmó que el Bloque de Seguridad actúa dentro de sus competencias durante el paro nacional. Indicó que la prensa no está exenta de controles ni revisiones. «El Bloque de Seguridad está haciendo su trabajo, el cual es mantener la paz en el país. Tú estás hablando de represión y lo que está haciendo el Gobierno Nacional es mantener la paz, que es lo que quiere la mayoría de ecuatorianos», dijo ante la pregunta de una comunicador.

Fundamedios también denunció que al periodista Enrique Alcívar le impidieron ingresar a la rueda de prensa de Jaramillo.

El paro nacional en Ecuador entró hoy en su cuarta semana. No hay indicios de un acuerdo cercano entre la Conaie y el Ejecutivo. Los cierres viales se mantienen en varias provincias.