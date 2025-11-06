Podrían sancionar con multa que puede llegar hasta a 50 salarios básicos al propietario de casa por fiesta masiva de Halloween en Samborondón.

El alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, anunció este miércoles 5 de noviembre que se ha abierto un expediente administrativo sancionador contra el propietario de la vivienda donde se organizó una fiesta masiva por Halloween el pasado viernes 31 de octubre. El evento, que según las autoridades fue «cobrado», provocó un severo congestionamiento vehicular en la avenida Samborondón, en la parroquia La Puntilla, y generó múltiples quejas de los residentes.

El alcalde enfatizó que la fiesta desnaturalizó una zona residencial y se llevó a cabo sin ninguna autorización municipal. La multa para el propietario podría ascender hasta 50 salarios básicos (SBU) por mal uso del suelo y otras violaciones a varias ordenanzas municipales.

Caos vehicular y malestar ciudadano por fiesta masiva de Halloween

La noche del viernes 31 de octubre, la avenida Samborondón experimentó un intenso congestionamiento vehicular. Conductores y usuarios de redes sociales reportaron la lenta fluidez del tránsito a través de videos, mientras que las cámaras de seguridad públicas captaron el embotellamiento y la gran cantidad de vehículos que no podían circular con normalidad.

El colapso vial derivó en múltiples denuncias por parte de vecinos de La Puntilla, quienes se comunicaron con el Centro de Monitoreo Municipal (CMM) para expresar su malestar por la situación generada por la fiesta masiva.

Postura municipal ante el desorden

El alcalde Juan José Yúnez fue enfático en su postura a través de su cuenta de X (antes Twitter), al señalar que en Samborondón «no hay espacio para el desorden ni para el abuso». El funcionario calificó como «inaceptable» el accionar de los organizadores del evento.

«Se ha abierto un expediente administrativo sancionador contra el propietario de la vivienda en donde se organizó una fiesta MASIVA y COBRADA desnaturalizando una zona residencial, sin autorización municipal», reiteró Yúnez. «Llenar una avenida de vehículos, colapsar el tránsito y poner en riesgo la seguridad por lucro personal, es inaceptable. La ley se cumple y se hará respetar», concluyó el alcalde del cantón guayasense.