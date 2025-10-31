Polémica en redes: ASIMON denuncia supuesto fraude, Blad Rhoy y su esposa Carolina Romo responden

El mundo de los creadores de contenido ecuatorianos se sacudió con un nuevo episodio de polémica. Michael Steven, conocido como ASIMON, relató en el pódcast Hueveando que habría sido estafado por el dueño de una network durante sus inicios como influencer. Sin embargo, Carolina Romo y su esposo Blad Rhoy, quienes administraban varias cuentas de creadores en México, aseguraron que la versión de ASIMON es inexacta.

El relato de ASIMON

Durante el episodio titulado El primer amor no se olvida, ASIMON recordó sus primeros pasos en Facebook, cuando generó ingresos por un video con más de 100 millones de reproducciones. Según su relato, de los 36 mil dólares que debía recibir, finalmente le llegaron 13 mil tras impuestos. Con ese dinero, compró su primer carro.

“Me estafaron. Pasé meses con miedo porque este ‘bro’ me decía que me iba a tumbar la página”, explicó ASIMON, sin mencionar nombres. Además, aseguró que había hecho un trato de palabra con el presunto responsable, quien luego habría incumplido.

El influencer destacó que, pese a la situación, se mantiene tranquilo y confiado en que la vida recompensa a quienes obran bien: “El man no puede pisar Ecuador, y si viene, viene escondido. No pudo ser la megaestrella y yo estoy aquí, pasándola increíble”.

La versión de Carolina Romo y Blad Rhoy

Carolina Romo, influencer y esposa de Blad Rhoy, aclaró que ASIMON se refería a su esposo, pero que el relato es inexacto y descontextualizado. Según Romo, el incidente ocurrió en enero de 2022 en Colombia y no implicó estafa alguna.

“No había razones para robarle dinero, pues su página generaba 50 mil dólares mensuales y, en su mejor momento, facturaba 100 mil. Mi página hacía cuatro veces más que la suya. No es coherente”, explicó la influencer.

Romo además cuestionó que ASIMON continuara trabajando con las supuestas personas que lo estafaron durante más de un año y medio, y aseguró que tomarían acciones legales si fuera necesario.

Por su parte, Blad Rhoy anunció que no hablará más del tema, pero confirmó que iniciarán un proceso legal contra ASIMON por las declaraciones difundidas.

Un caso que genera debate en redes

La polémica se ha viralizado rápidamente, generando debates sobre la ética y transparencia en las networks que gestionan contenido digital, así como sobre la relación entre influencers y sus plataformas. Mientras algunos seguidores apoyan a ASIMON, otros respaldan la versión de Carolina Romo y Blad Rhoy, destacando la necesidad de información verificada antes de difundir acusaciones.