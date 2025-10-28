¡Polémica! Guayaquil City se podría quedar sin título de la Serie B por una resolución; esto dice LigaPro

Guayaquil City celebró el pasado sábado su campeonato en la Serie B y con ello aseguró su ascenso a la Liga Ecuabet Serie A 2026. Sin embargo, la alegría podría durar poco: el club corre el riesgo de quedarse sin la corona tras una resolución del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que habría fallado a favor de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

El fallo dispone la resta de tres puntos al equipo ciudadano, debido al incumplimiento de un pago dentro de un proceso disciplinario. Meses atrás, la Comisión Disciplinaria de la FEF había advertido al club sobre esta obligación. Al no cumplirla en el tiempo establecido, se aplicó lo dispuesto por el Código de Disciplina.

Guayaquil City apeló al TAS para revertir la sanción, pero el organismo internacional ratificó la posición de la FEF, según reportó el portal DirectFútbol.

Tras la resta de puntos, el cuadro porteño, que tenía una ventaja de cuatro unidades sobre Leones, quedó con solo una. Ambos equipos se enfrentan este miércoles, en un duelo decisivo que podría cambiar el desenlace del campeonato.

Liga Pro cuestiona la decisión

El presidente de LigaPro, Miguel Ángel Loor, criticó duramente la sanción a Guayaquil City y responsabilizó directamente a la FEF. Calificó la decisión como una “sanción sin sentido” y afirmó que fue impuesta de manera irregular.

“No había Comisión Disciplinaria en ese entonces para sancionar, y los plazos estaban suspendidos. Sin embargo, el secretario de la FEF decidió sancionar al club por su cuenta”, señaló Loor.

Añadió que, aunque el TAS suspendió temporalmente la sanción, era difícil revertirla porque “era una pelea de tigre con cordero amarrado”. Según dijo, la FEF actuó como juez y parte. Loor cuestionó además el momento de la notificación: “Lo sorprendente es que justo notifican hoy. No lograron que el club no ascienda, pero siguen con su persecución”.

No no. La sanción a Guayaquil City la impone la FEF, ningún TAS. Una sanción sin sentido porque no había Comisión Disciplinaria en ese entonces para sancionar, además que los plazos estaban suspendidos. Sin embargo el Secretario de la FEF a su sola voluntad decidió sancionar al… https://t.co/DvRyqgsypK — Miguel Angel Loor (@miguelloor) October 28, 2025

El reclamo de Guayaquil City

El técnico de Guayaquil City, Pool Gavilánez, también se pronunció. Aseguró que durante todo el año el club ha sido objeto de decisiones injustas.

“Hoy pretenden quitarnos tres puntos porque no pueden quitarnos lo que ganamos en la cancha”, expresó.

Gavilánez señaló que otros equipos en la misma situación recuperaron sus puntos, menos Guayaquil City. “Nos duele ver que esta decisión parece tener trasfondo político”, advirtió.

Durante todo el año hemos recibido decisiones y ataques injustos desde el ente que gobierna el fútbol .

Incluso en la Copa Ecuador, las bases del torneo no estuvieron claras hasta un día después de nuestra eliminación, impidiéndonos siquiera pensar en clasificarnos a una copa… pic.twitter.com/dVBVQkiN5B — Pool Gavilanez Solis (@pogaso) October 28, 2025

El entrenador defendió el esfuerzo del plantel: “Seguiremos apelando y compitiendo con respeto, trabajo y convicción. Para nosotros, Guayaquil City ya es campeón en la cancha”.