Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Crónica

Policía aprehende a un ciudadano por tenencia de drogas y arma de fuego en Santo Domingo

La Policía ejecutó un operativo en el barrio Zaracay que permitió la aprehensión de un ciudadano y el decomiso de drogas y un arma de fuego.
Policía aprehende a un ciudadano por tenencia de drogas y arma de fuego en Santo Domingo
El operativo se concentró en un punto identificado por labores previas de inteligencia.
Policía aprehende a un ciudadano por tenencia de drogas y arma de fuego en Santo Domingo
El operativo se concentró en un punto identificado por labores previas de inteligencia.

La Policía Nacional del Ecuador, mediante la Subzona Santo Domingo de los Tsáchilas, ejecutó el 26 de diciembre de 2025 un operativo antinarcóticos en el barrio Zaracay, Distrito Este, donde aprehendió a un ciudadano por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización y un arma de fuego, para frenar el microtráfico y la delincuencia.

En un inmueble abandonado

El procedimiento se realizó durante un patrullaje planificado por personal especializado de Antinarcóticos. El equipo ingresó a un inmueble aparentemente abandonado del sector Zaracay. Allí localizó a un ciudadano en posesión de indicios vinculados a delitos relacionados con drogas y armas. La intervención se ejecutó conforme a protocolos vigentes.

Tras la verificación inicial, los servidores policiales procedieron con la aprehensión inmediata, con respeto a los derechos y garantías constitucionales. El ciudadano fue identificado como Yuri Yazmin B. V., de 40 años, de nacionalidad ecuatoriana, quien no registra antecedentes según los sistemas institucionales. El caso quedó a órdenes de la autoridad competente.

Los indicios levantados durante el operativo incluyen (05) fundas medianas negras con sustancia vegetal verdosa, (87) fundas pequeñas transparentes con sustancia vegetal verdosa y (54) fundas medianas transparentes que contenían 40 sobres de papel con sustancia polvorienta blanca. Además, se incautó (01) arma de fuego tipo pistola, color negro, con munición y alimentador.

Detalles del operativo

El operativo se concentró en un punto identificado por labores previas de inteligencia. El inmueble no presentaba actividad visible al exterior. Sin embargo, el registro permitió hallar los indicios descritos. El personal aseguró la escena y aplicó la cadena de custodia correspondiente.

Las sustancias encontradas son presumiblemente marihuana y presumiblemente cocaína, conforme a las características observadas. Las pruebas de campo y peritajes formales determinarán su naturaleza exacta. El arma incautada quedó bajo custodia para las verificaciones técnicas de rigor.

Procedimiento legal

El ciudadano aprehendido fue informado de sus derechos. Luego fue trasladado para la elaboración del parte policial y la puesta a órdenes de la autoridad judicial. Las evidencias se ingresaron a bodegas institucionales, siguiendo los protocolos establecidos.

La actuación policial se enmarca en la normativa nacional. El objetivo es reducir el microtráfico, prevenir hechos delictivos y fortalecer la seguridad ciudadana en sectores priorizados del Distrito Este. Las operaciones continuarán de forma planificada.

Compromiso institucional

La Policía Nacional del Ecuador reafirma su compromiso permanente con la comunidad. Mediante acciones coordinadas y controles focalizados, la institución busca garantizar la tranquilidad y el orden público en Santo Domingo de los Tsáchilas. (23)

