Policía confirma identidad de víctima hallada sin vida cerca de un estadio en La Concordia

La Policía Nacional confirmó este miércoles 7 de enero de 2026 la identidad del hombre hallado sin vida el pasado 2 de enero en el norte de La Concordia; el cuerpo presentaba golpes visibles.

El cuerpo corresponde a Jefferson Daniel Moreira Molina, de 40 años, según confirmaron las autoridades tras completar los procedimientos de identificación. El hallazgo ocurrió en el sector 4 de la Nueva Concordia, cerca del estadio, sobre la calle Crisanto Vera.

El hombre fue encontrado la mañana del jueves 2 de enero, cerca de las 09h00, luego de que moradores alertaran a la Policía sobre la presencia de un cuerpo en una alcantarilla del sector norte del cantón. Se trata del primer caso violento de este año.

Al llegar al sitio, los uniformados constataron que el cadáver se encontraba al costado de un riachuelo, parcialmente oculto dentro de la estructura de drenaje.

Condiciones del cuerpo

Durante el levantamiento, los agentes observaron que la víctima presentaba tez trigueña, no vestía camiseta y llevaba pantalón negro y botas. Estas características están registradas en el parte policial inicial.

De forma preliminar, se reportó que el cuerpo presentaba golpes visibles, información que ahora forma parte del proceso investigativo. Este detalle es también señalado por los familiares al momento del reconocimiento.

Las autoridades aclararon que la causa de muerte solo podrá establecerse tras los resultados oficiales del examen forense, conforme a la normativa legal vigente.

Procedimiento policial y pericias

Personal de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) realizó el levantamiento del cadáver, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de casos.

Posteriormente, trasladaron el cuerpo al centro forense de Santo Domingo allí permaneció cinco días y donde se ejecuta la autopsia legal que permitirá determinar con precisión las circunstancias del fallecimiento.

La Dinased mantiene abierta la investigación como una presunta muerte violenta, mientras analiza indicios, registros y posibles testimonios del entorno.

Familiares y contexto del caso

Los familiares de Jefferson Daniel Moreira Molina llegaron al lugar tras una búsqueda iniciada luego de perder contacto con él. Tras reconocer el cuerpo, expresaron dudas sobre cómo ocurrió la muerte.

El hecho se registra en un contexto de alerta en La Concordia y la provincia Tsáchila, donde las autoridades han intensificado controles y operativos por el estado de excepción (5).