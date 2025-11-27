COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Policía de Ecuador y Colombia recapturaron a líder de grupo criminal, quien usaba identidad falsa

En el lugar del arresto de este ecuatoriano se incautaron un arma de fuego, 80 municiones y cuatro teléfonos celulares.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
La Policía Nacional, en coordinación con la Policía de Colombia, capturó a Marlon V., presunto líder del grupo delincuencial organizado ‘Los Tiguerones’.
El detenido será extraditado en los próximos días a Ecuador, dondne deberá pagar sus sentencias.
La Policía Nacional, en coordinación con la Policía de Colombia, capturó a Marlon V., presunto líder del grupo delincuencial organizado ‘Los Tiguerones’.
El detenido será extraditado en los próximos días a Ecuador, dondne deberá pagar sus sentencias.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La Policía Nacional, en coordinación con la Policía de Colombia, capturó a Marlon V., presunto líder del grupo delincuencial organizado ‘Los Tiguerones’. La detención se dio durante el operativo “Gran Fénix 54” ejecutado en territorio colombiano. El detenido, considerado Objetivo de Alto Valor, había escapado en mayo de 2022 del penal de Bellavista, en Santo Domingo de los Tsáchilas.

En ese centro carcelario el sospechoso cumplía una condena acumulada de 25 años por robo calificado, tentativa de asesinato. También tenía un proceso por ingreso de artículos prohibidos a centros penitenciarios. Tras su fuga, Marlon V. cruzó la frontera y se ocultó en Colombia bajo la identidad falsa de Ezequiel A. La utilización de dicha identidad falsa le ayuda a evadir controles migratorios y policiales. La operación conjunta permitió ubicarlo y detenerlo sin incidentes.

Líder criminal extraditado desde Colombia

En el lugar del arresto se incautaron un arma de fuego, 80 municiones y cuatro teléfonos celulares. El sujeto había ingresado al sistema penitenciario ecuatoriano el 30 de agosto de 2019, tras la captura de alias “Negro Willy”, otro integrante de la misma organización. ‘Los Tiguerones’ es un grupo delincuencial vinculado a la extorsión, sicariato y tráfico de drogas, con fuerte presencia en las provincias de Los Ríos y Esmeraldas.

Esta agrupación criminal mantiene disputas territoriales con bandas como ‘Los Choneros’ y ‘Los Lobos’. La Dirección General de Investigaciones de la Policía Nacional de Ecuador destacó que la captura debilita la estructura de mando de ‘Los Tiguerones’. También reafirma la cooperación binacional para combatir el crimen transnacional.

Marlon V. será puesto a disposición de las autoridades competentes para su extradición y cumplimiento de la condena pendiente en Ecuador. Esta detención se suma a una serie de operaciones realizadas en 2025 contra cabecillas prófugos que buscan refugio en países vecinos. Esto en el marco del estado de excepción y las medidas de seguridad implementadas por el gobierno ecuatoriano en contra del crimen organizado. (17)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El CNE de Colombia multa a la campaña del presidente Gustavo Petro por superar los topes de financiación en 2022

ONU abre vacantes: Postula al Programa de Jóvenes Profesionales 2025 hoy

El secreto que todos buscan: Así se prepara el arroz colorado de cerdo perfecto en casa

Policía de Ecuador y Colombia recapturaron a líder de grupo criminal, quien usaba identidad falsa

Crédito MITI-MITI en Ecuador: estos son los pasos y requisitos para acceder al financiamiento preferencial de vivienda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El CNE de Colombia multa a la campaña del presidente Gustavo Petro por superar los topes de financiación en 2022

ONU abre vacantes: Postula al Programa de Jóvenes Profesionales 2025 hoy

El secreto que todos buscan: Así se prepara el arroz colorado de cerdo perfecto en casa

Policía de Ecuador y Colombia recapturaron a líder de grupo criminal, quien usaba identidad falsa

Crédito MITI-MITI en Ecuador: estos son los pasos y requisitos para acceder al financiamiento preferencial de vivienda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El CNE de Colombia multa a la campaña del presidente Gustavo Petro por superar los topes de financiación en 2022

ONU abre vacantes: Postula al Programa de Jóvenes Profesionales 2025 hoy

El secreto que todos buscan: Así se prepara el arroz colorado de cerdo perfecto en casa

Crédito MITI-MITI en Ecuador: estos son los pasos y requisitos para acceder al financiamiento preferencial de vivienda

La colombiana Catalina Duque es la nueva Miss International; la ecuatoriana Eunice Rivadeneira no avanzó al top 20

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO