Policía de Ecuador y Colombia recapturaron a líder de grupo criminal, quien usaba identidad falsa

La Policía Nacional, en coordinación con la Policía de Colombia, capturó a Marlon V., presunto líder del grupo delincuencial organizado ‘Los Tiguerones’. La detención se dio durante el operativo “Gran Fénix 54” ejecutado en territorio colombiano. El detenido, considerado Objetivo de Alto Valor, había escapado en mayo de 2022 del penal de Bellavista, en Santo Domingo de los Tsáchilas.

En ese centro carcelario el sospechoso cumplía una condena acumulada de 25 años por robo calificado, tentativa de asesinato. También tenía un proceso por ingreso de artículos prohibidos a centros penitenciarios. Tras su fuga, Marlon V. cruzó la frontera y se ocultó en Colombia bajo la identidad falsa de Ezequiel A. La utilización de dicha identidad falsa le ayuda a evadir controles migratorios y policiales. La operación conjunta permitió ubicarlo y detenerlo sin incidentes.

Líder criminal extraditado desde Colombia

En el lugar del arresto se incautaron un arma de fuego, 80 municiones y cuatro teléfonos celulares. El sujeto había ingresado al sistema penitenciario ecuatoriano el 30 de agosto de 2019, tras la captura de alias “Negro Willy”, otro integrante de la misma organización. ‘Los Tiguerones’ es un grupo delincuencial vinculado a la extorsión, sicariato y tráfico de drogas, con fuerte presencia en las provincias de Los Ríos y Esmeraldas.

Esta agrupación criminal mantiene disputas territoriales con bandas como ‘Los Choneros’ y ‘Los Lobos’. La Dirección General de Investigaciones de la Policía Nacional de Ecuador destacó que la captura debilita la estructura de mando de ‘Los Tiguerones’. También reafirma la cooperación binacional para combatir el crimen transnacional.

Marlon V. será puesto a disposición de las autoridades competentes para su extradición y cumplimiento de la condena pendiente en Ecuador. Esta detención se suma a una serie de operaciones realizadas en 2025 contra cabecillas prófugos que buscan refugio en países vecinos. Esto en el marco del estado de excepción y las medidas de seguridad implementadas por el gobierno ecuatoriano en contra del crimen organizado. (17)