Policía de Manta incauta más de 4 kilos de droga en operativo vinculado a un homicidio

La Policía Nacional incautó más de 4 kilos de droga y detuvo a una mujer de 42 años durante un operativo realizado la mañana de este 2 de diciembre, en un inmueble del sector 20 de Mayo de Manta. Esto como parte de la investigación de un homicidio relacionado con disputas de microtráfico, informó el coronel Carlos Rivadeneira, subcomandante de la Zona 4.

Allanamiento permitió identificar un centro de microtráfico

Durante la rueda de prensa ofrecida este martes, el coronel Carlos Rivadeneira detalló que el operativo formó parte de varias intervenciones realizadas en el distrito Manta. En el inmueble allanado, ubicado en el sector 20 de Mayo, los agentes encontraron indicios que evidenciaban su funcionamiento como punto de acopio y distribución de sustancias ilícitas. El sitio estaba habilitado para actividades de microtráfico, según la información policial.

En el lugar fue detenida Gabriela Cecilia C. C, de 42 años, quien no registra antecedentes penales ni ocupación conocida. La aprehensión se efectuó en el mismo momento del allanamiento, bajo el marco legal de flagrancia. La Policía señaló que la vivienda operaba como un espacio estratégico para la venta y almacenamiento de droga en esta zona urbana de Manta.

Los agentes encontraron varias evidencias que confirmaron la actividad ilícita. Entre los indicios se hallaron 382 gramos de pasta base de cocaína, 3 kilos 624 gramos de marihuana, dos balanzas digitales, dos teléfonos celulares y 80 billetes presuntamente obtenidos de la venta ilegal de droga. Todo quedó embalado, registrado y puesto a órdenes de las autoridades competentes para su análisis dentro del proceso judicial.

Vinculación con un homicidio registrado horas antes

El operativo no fue aislado. Según el coronel Rivadeneira, la intervención respondió a una línea investigativa abierta tras el homicidio reportado esta misma mañana en Los Geranios, en Manta. La víctima además habría mantenido conflictos por el control territorial del microtráfico en la zona.

La vivienda allanada pertenecía a la exconviviente de la víctima, lo que permitió establecer una posible conexión entre el crimen y las actividades de distribución de droga. Las autoridades confirmaron que la disputa estaría relacionada con actividades delictivas que operaban en el sector. Por este motivo se activaron varias unidades investigativas para ubicar a los responsables del asesinato.

Rivadeneira señaló que la detención de la mujer y la incautación de droga representan un avance significativo en la investigación. El análisis de los indicios, así como la información recabada en el sitio, permitirá profundizar en la estructura y funcionamiento del microtráfico en este punto del cantón.