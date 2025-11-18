COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Seguridad
Delincuencia

Policía desarticula banda dedicada al robo modalidad “sacapintas” en Quito

Los cuatro detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para la audiencia de formulación de cargos.
Los detenidos durante la intervención policial (Captura de pantalla @PoliciaEcuador en X)
La Policía Nacional detuvo a cuatro personas presuntamente vinculadas a una organización delictiva dedicada al robo a personas bajo la modalidad conocida como “sacapintas”, práctica en la que los delincuentes marcan a víctimas que retiran dinero de entidades financieras para luego despojarlas. El procedimiento se realizó este lunes 17 de noviembre. 

El hecho se originó en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, donde una persona fue despojada de una elevada suma de dinero en efectivo y varios documentos personales. Tras la denuncia, la Dirección Nacional de Investigación de Policía Judicial activó el operativo “Intervención GDO 0100”.

Traslado a Quito y aprehensión en El Condado

Las investigaciones permitieron establecer que los autores, después de cometer los robos en zonas comerciales y bancarias de Ibarra, se desplazaban hacia el norte de Quito, específicamente al sector El Condado, para evadir la acción policial. En base al seguimiento y vigilancia, los agentes ubicaron el lugar de refugio y ejecutaron la intervención en flagrancia.

Durante el procedimiento fueron aprehendidos Jhoan M., Cristian B., Carlos F. y Diego R. Dos de los detenidos son de nacionalidad extranjera. Además, Carlos F. registra antecedentes penales por robo, mientras Diego R. presenta registros previos por robo y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

Indicios incautados confirman actividad delictiva

En el allanamiento se incautaron los siguientes indicios relacionados con el delito:

  • 1 arma de fuego
  • 2 cartuchos
  • 1 motocicleta
  • 1 vehículo
  • 6 terminales móviles
  • 2 prendas de vestir y cascos utilizados en los robos
  • 300 dólares americanos en efectivo

La modalidad “sacapintas” se ha convertido en una de las formas más recurrentes de robo a personas en Ecuador  según reportes de la Policía Nacional, que registra un incremento de este tipo de casos en ciudades como Ibarra, Quito y Guayaquil. Las víctimas suelen ser marcadas al salir de bancos o cooperativas y son interceptadas en puntos estratégicos por grupos que operan con vehículos y motocicletas.

Los cuatro detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de robo con arma de fuego. La Fiscalía y Policía Judicial continúan las investigaciones para determinar si la organización desarticulada está vinculada a otros hechos similares en la zona norte del país.

