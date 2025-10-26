Policía motorizado muere tras accidente de tránsito en Portoviejo

Un agente del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) de la Policía Nacional falleció la madrugada de este domingo, 25 de octubre de 2025, tras un choque en la calle 5 de Junio de Portoviejo.

Su deceso fue confirmado en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), al que fue trasladado tras el accidente.

Así fue el accidente en Portoviejo

De acuerdo a la versión de testigos, un carro rojo invadió carril y giró sin precaución, impactando fuertemente al agente, quien iba a bordo de su motocicleta policial.

El hecho provocó caos en la zona, famosa por concentrar gran cantidad de vehículos, principalmente durante las noches del fin de semana.

En medio de la gravedad de sus heridas, el policía fue trasladado al IESS, siendo la casa de salud más cercana. Sin embargo, en el sitio solo se pudo confirmar su muerte. Ya no tenía signos vitales.

Escapó tras el mortal accidente

En el sitio del siniestro quedaron los dos vehículos involucrados. Mientras que el chofer del carro, quien habría provocado el choque mortal, se dio a la fuga.

Las autoridades han iniciado las investigaciones para identificar al conductor y dar con su paradero.

Agentes de tránsito de Portovial EP fueron los primeros en tomar procedimiento en el lugar del siniestro, mientras que los peritos de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) realizaron las pericias técnicas y el levantamiento de indicios.

Compañeros del GOM lamentaron profundamente la pérdida de su compañero, quien cumplía con su labor al momento del accidente.

Una de las zonas más transitadas de Portoviejo

La calle 5 de Junio, junto a la avenida Manabí, comprende la denominada zona rosa de Portoviejo. Allí, se concentran bares y licorerías, por lo que cada fin de semana se incrementa el tránsito de vehículos.

El caos vehicular, sumado al consumo de bebidas alcohólicas, aumenta el riesgo en este sector a la hora de conducir. En reiteradas ocasiones, vecinos del sector han denunciado la imprudencia de los conductores, así como el exceso de ruido.

Accidentes de tránsito en Ecuador

En Ecuador, los accidentes de motos representan un grave problema de salud pública, con un aumento constante pese a campañas preventivas. En 2023, el ECU 911 registró 32.687 siniestros viales involucrando motocicletas, un incremento del 0,08% respecto a 2022, con un promedio de 135 emergencias diarias.

Las motos causan el 30% de todos los accidentes, y cuatro de cada diez fallecidos son motociclistas. Ese año, hubo 2.373 muertes totales por estos vehículos.

En 2024, la cifra escaló: 4.343 accidentes con motos de 19.293 totales, dejando 685 fallecidos —más del doble que en autos (311)— y 4.836 heridos. (13).