Policía Nacional toma control total del tránsito en Durán para reforzar seguridad vial

A partir de este lunes 27 de octubre de 2025, la Policía Nacional del Ecuador asumió de manera exclusiva las competencias de control de tránsito en el cantón Durán, en el marco de la intervención a la Autoridad de Tránsito de Durán (ATD). Esta medida, impulsada por el Gobierno Nacional, responde a la necesidad de erradicar irregularidades detectadas en la entidad municipal y garantizar el cumplimiento estricto de las normas de movilidad. Los agentes civiles de tránsito perdieron su facultad sancionadora, que ahora recae únicamente en los uniformados policiales desplegados en sectores clave del cantón.

El traspaso se formalizó mediante el Acuerdo Ministerial MIT-MIT-25-51-ACU, emitido el 17 de octubre de 2025, tras un proceso de tres meses iniciado con un operativo policial el 7 de julio de 2025. En esa fecha, 365 agentes irrumpieron en las oficinas de la ATD, el Centro de Retención Vehicular y otras dependencias municipales, suspendiendo temporalmente servicios como matriculaciones y revisiones técnicas.

Despliegue policial y plan en fases para optimizar el flujo vehicular

Para implementar el control, la Policía Nacional desplegará 180 uniformados en puntos estratégicos de Durán. Estos agentes realizarán labores de dirección de tráfico e impondrán multas por infracciones. El proceso se estructura en tres fases verificables: diagnóstico inicial, con auditorías financieras y técnicas realizadas entre julio y septiembre de 2025; intervención operativa, que incluyó la revisión de computadoras y bases de datos para detectar anomalías; e implementación de un nuevo modelo de gestión, con integración de sistemas nacionales y campañas de educación vial.

Antecedentes de corrupción impulsan reformas en agencias de tránsito

La decisión en Durán se enmarca en un contexto nacional de lucha contra la infiltración del crimen organizado en entidades de movilidad. En julio de 2025, se evidenciaron vínculos de la ATD con presuntas redes delictivas, incluyendo matriculación irregular de vehículos robados y extorsiones a transportistas, según informes oficiales del Ministerio del Interior. Esto motivó la toma de control temporal por la Dirección Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, con 215 uniformados iniciales.

De manera similar, el 10 de julio de 2025, la Policía intervino la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Manta, en Manabí, desplegando 290 agentes tras detectar irregularidades como matriculaciones excesivas –35.000 vehículos contra una capacidad de 13.000– y nexos con grupos como Los Choneros. En Manta, se suspendieron servicios por 30 días para auditorías, revelando enrolamientos de personas cercanas a cabecillas criminales. Ambas acciones, parte de operativos como «Apolo» y «Tormenta», buscan desmantelar economías ilícitas en agencias de tránsito, que han permeado administraciones locales en ciudades costeras.