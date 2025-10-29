Policía Nacional y Guardia Costera de EE.UU. incautaron diez toneladas de droga en altamar

La Policía, en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos, incautó diez toneladas de droga en aguas internacionales, procedentes de puertos ecuatorianos. La información la confirmó el Ministerio del Interior a través de sus canales oficiales. La operación se ejecutó tras detectar una modalidad de tráfico de drogas por vía marítima, según un comunicado oficial.

Unidades policiales verificaron elementos suficientes para presumir el ilícito y alertaron a la Guardia Costera estadounidense, una vez que el cargamento ingresó en jurisdicción internacional. El Ministerio no reportó detenidos en esta fase. El ministro del Interior, John Reimberg, destacó la efectividad de la cooperación bilateral: “La coordinación internacional da resultados y nada nos va a detener”, publicó en su cuenta de X.

La droga está en poder de la Policía

El cargamento será trasladado a territorio ecuatoriano en las próximas horas para el proceso judicial, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Armada Nacional. Ecuador se posiciona como el tercer país con mayores incautaciones de droga a nivel global, detrás de Colombia y Estados Unidos. Desde 2021, las fuerzas de seguridad confiscaron un promedio de 200 toneladas anuales.

En 2024 se alcanzó un récord histórico cercano a las 300 toneladas, según datos del Ministerio del Interior. Hasta septiembre de 2025, las operaciones marítimas acumularon 135 toneladas decomisadas, un incremento del 2,2 %. Esto respecto a las 132 toneladas incautadas en el mar durante todo 2024. La mayoría del estupefaciente corresponde a cocaína, principal producto de exportación ilícita desde nuestro país.

Inteligencia compartida con la DEA y la Europol

Ecuador actúa como ruta clave de tránsito para narcóticos producidos en Colombia y Perú, con destino a mercados de Norteamérica y Europa. Puertos como Guayaquil y Posorja concentran el 80 % de las salidas de contenedores contaminados. Así lo han determinado informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

La operación forma parte del Plan Fénix, estrategia gubernamental lanzada en 2023 para combatir el crimen organizado transnacional. Incluye inteligencia compartida con agencias como la DEA de Estados Unidos y Europol. En lo que va de 2025, se han neutralizado doce estructuras dedicadas al narcotráfico marítimo, con 48 toneladas adicionales incineradas en tierra.

Aguas territoriales ecuatorianas

La Guardia Costera de EE.UU. mantiene patrullaje permanente en el Pacífico oriental bajo el Marco de Cooperación de Seguridad Regional. En 2024, participó en 18 decomisos conjuntos con Ecuador, totalizando 42 toneladas. El protocolo de alerta temprana permite intervención en alta mar cuando naves sospechosas abandonan aguas territoriales ecuatorianas. El límite se establece en doce millas náuticas desde la costa.

El Ministerio del Interior coordina el traslado del cargamento decomisado hacia el puerto de Manta para destrucción controlada. Al menos así lo estipula el Código Orgánico Integral Penal (COIP), artículo 220, que regula el procedimiento de incineración supervisada por la Fiscalía. (17)