Policía vincula a presuntos miembros de banda criminal en atentado contra Bryan Angulo

Stalin Joel C. S., de 23 años, y Marlon Isac G. G., de 28 años, son los dos individuos identificados por la Policía Nacional como los presuntos responsables del atentado contra el futbolista Bryan Angulo, jugador de Liga de Portoviejo. El ataque ocurrió la mañana de este jueves, 16 de octubre, cuando el jugador llegaba al estadio Reales tamarindos para la práctica diaria.

Dos detenidos con presuntos vínculos criminales

Las investigaciones policiales señalan que Stalin Joel C. S. fue quien disparó contra el jugador, mientras que Marlon Isac G. G. conducía la motocicleta utilizada en el ataque. Ambos sospechosos estarían vinculados al grupo criminal Los Choneros, una de las organizaciones delictivas más peligrosas del país, según declaró el general Geovanny Naranjo, comandante de la Zona 4 (Manabí y Santo Domingo).

Capturados tras persecución

Los dos sujetos fueron capturados tras una persecución con la policía. La rápida acción de los uniformados permitió la detención de los antisociales que ahora se encuentran bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.

Según registros de la Policía, uno de los detenidos ya había sido arrestado este mismo año por porte ilegal de armas de fuego. Sin embargo, quedó en libertad poco tiempo después.

El jefe policial no descartó que el ataque contra Angulo esté relacionado con investigaciones previas. En meses recientes, una propiedad del futbolista ubicada en Guayaquil fue allanada por las autoridades. Durante esa operación se detuvo a una persona, señaló Naranjo.

Aunque Angulo no ha sido imputado, desde entonces se iniciaron investigaciones que buscan establecer si el jugador tiene alguna vínculo con redes delictivas, indicó Naranjo.

Sobre el comunicado que emitió Liga de Portoviejo mencionando que varios de sus jugadores y cuerpo técnico habían sufrido amenazas previo a un encuentro deportivo, Naranjo enfatizó que hasta la fecha no han recibido denuncias del caso.

El jefe policial manifestó que por el momento, el futbolista se encuentra fuera de peligro.

Ataque a futbolistas

El caso de Bryan Angulo se suma a una serie de ataques que involucra a personajes del mundo futbolístico. El pasado 10 de septiembre, en Manta, sujetos armados dispararon contra en el hostal de concentración de jugadores de ExaPromo Costa, equipo de segunda categoría. El hecho dejó tres fallecidos.

Mientras que el 20 del mismo mes, Jonathan “Speedy” González, de 31 años, murió por disparos de arma de fuego. Este hecho se registró en el interior de una vivienda en la provincia de Esmeraldas. (12)