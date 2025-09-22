Politécnico y 11 de Mayo esperan resolución de apelaciones en playoffs de Segunda Categoría

Los equipos 11 de Mayo y Politécnico, de Manabí, presentaron apelaciones ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), argumentando que no incumplieron el reglamento al alinear jugadores habilitados, tras sanciones por alineación indebida en los 32avos de final del Ascenso Nacional 2025, que determinan ascensos a la Serie B.

La Comisión Disciplinaria de la FEF sancionó a ambos equipos por usar jugadores supuestamente inhabilitados en los partidos de ida de los 32avos de final. 11 de Mayo, dirigido por Carlos Castro, venció 1-2 a Atlético Samborondón en el Estadio Christian Benítez de Guayaquil, con goles de Washington Vera (penal) y Jair Sión (debut goleador), pero alineó a José Luis Rivera, quién no habría estado habilitado. La FEF otorgó la victoria 3-0 a Samborondón.

Politécnico, bajo Alfonso Obregón, superó 3-2 a Guaranda FC en el Estadio Juan Manuel Álvarez de Portoviejo, con tantos de César Tejena, Juan Mercado y Víctor Montanero; para Guaranda anotaron Nilo Valencia y Henry Patta. Sin embargo, por alinear a Diego Villao inhabilitado, Politécnico perdió 0-3 por reglamento.

Ambos clubes niegan irregularidades, afirmando que los jugadores estaban habilitados según documentación presentada. La apelación busca revertir las sanciones y mantener los resultados originales.

Carlos Estrada, presidente de la Asociación Profesional de Fútbol de Manabí, confirmó: «Esta tarde nos llegó la notificación de la aceptación de la apelación de ambos clubes. ¡Esperamos que esta semana se pueda tener noticias!».

Resultados de la vuelta y globales

En la vuelta, 11 de Mayo ganó 1-0 a Atlético Samborondón en el Estadio Reales Tamarindos de Portoviejo, con penal de Jefferson Troya, pero el global quedó 3-1 a favor de Samborondón por la sanción (ida 0-3, vuelta 1-0). Politécnico se impuso 1-0 a Guaranda FC en el Estadio Alfredo Vinicio Castillo de Chimbo, gol de César Tejena. Sin embargo el global es 1-3 para Guaranda (ida 0-3, vuelta 1-0).

Guaranda FC y Atlético Samborondón avanzaron provisionalmente a los 16avos, pendientes de las apelaciones. El Ascenso Nacional 2025, también conocido como Segunda Categoría, es la edición N.º 52, con 64 equipos en playoffs desde el 13 de septiembre, culminando en diciembre para definir dos ascensos a la Serie B 2026. El formato incluye ida y vuelta en fases eliminatorias, con localía para equipos de menor categoría.

La FEF, en su reglamento, estipula pérdida 3-0 por alineación indebida, como en casos previos como Independiente Azogues vs Milagro FC o Ferroviario Oeste vs Deportivo Ibarra. Las apelaciones se resuelven en sesiones de la Comisión, priorizando documentación de habilitación.

Clasificados confirmados y sorteo pendiente

Otros equipos manabitas avanzaron: Liga de Portoviejo superó 4-1 en global a Loja City; Juventud Italiana 11-1 a Santa Elena SC; y Liga Deportiva Universitaria de El Carmen 3-0 a Nazareno SC. Eliminados: Exapromo Costa 0-6 ante Deportivo Quito, y Atlético Manabí 0-7 ante Atlético JBG.

El sorteo de los 16avos de final está programado para el 2 de octubre de 2025, con 11 de Mayo y Politécnico expectantes. La ida se jugará el fin de semana del 18 de octubre, y la vuelta el 25 de octubre. El torneo, organizado por la FEF, distribuye cupos por asociaciones provinciales, con Manabí aportando varios equipos tras fases locales.

Las apelaciones de 11 de Mayo y Politécnico podrían alterar cruces, impactando a rivales como Guaranda y Samborondón. La FEF notificará resoluciones esta semana. (18)