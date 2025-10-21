¡Por dar el primer golpe!: Ind. del Valle y A. Mineiro se miden en la ‘semi’ de ida de la Sudamericana [19h30]

Independiente del Valle y Atlético Mineiro disputan este martes, a las 19h30, el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 en el Estadio Banco Guayaquil de Chillo Jijón.

El objetivo es claro: obtener una ventaja en la serie que define un cupo a la final del torneo continental organizado por la Conmebol.

Así llegan a ese duelo de Copa Sudamericana

El encuentro marca el primer capítulo de una eliminatoria a doble partido, donde los ‘rayados’ buscarán imponer su localía en altitud para definir en la vuelta del 28 de octubre en el Arena MRV de Belo Horizonte, Brasil.

Independiente clasificó a semifinales tras superar a Once Caldas de Colombia en cuartos de final, con un marcador global de 2-2 en tiempo reglamentario y victoria en penales por 5-4. En octavos, eliminó a Mushuc Runa por 4-2 en penales tras un 2-2 global.

Mientras que Atlético Mineiro avanzó a esta instancia tras eliminar a Bolívar de Bolivia en cuartos, con un global de 3-2. En octavos, superó a Godoy Cruz de Argentina por 3-1 global.

Historial entre ambos equipos

Los clubes se han enfrentado en cuatro ocasiones previas, todas en fases de grupos de la Copa Libertadores, con un saldo de 2 victorias para Atlético Mineiro, un empate y un triunfo para Independiente del Valle.

El balance goleador favorece a los brasileños con 7 tantos contra 5 de los ecuatorianos. Mientras que el último duelo fue en 2022, con empate 1-1.

El cotejo de esta noche, al ser su primer enfrentamiento en Copa Sudamericana, genera más expectativa.

Por otra parte, el club brasileño ha tenido que enfrentar a rivales ecuatorianos en cuatro ocasiones. Los enfrentamientos se dieron contra El Nacional, Emelec y dos veces con Independiente con los siguientes resultados y torneos:

Copa Libertadores 1992 | El Nacional 1-0 Atlético Mineiro

Copa Libertadores 2016 | Independiente 3-2 Atlético Mineiro

Copa Libertadores 2022 | Emelec 1-1 Atlético Mineiro

Copa Libertadores 2022 | Independiente 1-1 Atlético Mineiro

Junto es Sudamericana, pero con suertes distintas en casa

Independiente del Valle y Atlético Mineiro viven momentos totalmente diferentes en los torneos nacionales.

Los ‘rayados’ son líderes absolutos de la LigaPro Serie A de Ecuador, a pocas fechas de coronarse como campeón 2025. Mientras que el Mineiro está en el puesto 15 del Brasileirão Serie A.

Por otra parte, también será un duelo de viejos conocidos. En las filas del club carioca está Alan Franco, seleccionado ecuatoriano y exjugador de Independiente del Valle. Mientras que su técnico, Jorge Sampaoli, dirigió a Emelec, por lo que conoce cómo se mueven los equipos ecuatorianos.

La ida se jugará en Chillo Jijón, y la revancha está programada para el 28 de octubre en Belo Horizonte, Brasil. Quien pase esta fase irá a la final que se disputará el 22 de noviembre en Asunción, Paraguay.