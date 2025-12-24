COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Vida
Familia

¿Por qué celebramos la Nochebuena cada 24 de diciembre?: La historia real detrás de la fecha

La Nochebuena representa la vigilia previa al nacimiento de Jesús, consolidándose como una de las festividades cristianas más influyentes que amalgama ritos religiosos y herencia histórica.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El nacimiento de Jesús es una de las fiestas religiosas más importantes del mundo.
El nacimiento de Jesús es una de las fiestas religiosas más importantes del mundo.
El nacimiento de Jesús es una de las fiestas religiosas más importantes del mundo.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Cada 24 de diciembre, millones de personas alrededor del mundo conmemoran la Nochebuena, una festividad de carácter religioso y cultural que marca el inicio de la celebración del nacimiento de Jesucristo.

Esta fecha, establecida por la Iglesia Católica en el siglo IV, sirve como preparación espiritual para la Navidad, fundamentada en los relatos bíblicos del Nuevo Testamento y adaptada a lo largo de los siglos por diversas sociedades occidentales para fomentar la unidad familiar y la reflexión doctrinal.

Nochebuena: Origen histórico y el Decreto Romano

Aunque el Nuevo Testamento no especifica una fecha exacta para el nacimiento de Jesús, la fijación del 24 y 25 de diciembre tiene raíces en la Roma del siglo IV.

Bajo el pontificado del Papa Julio I, se eligió esta fecha para coincidir con el solsticio de invierno y la festividad pagana de las Saturnales. El objetivo era facilitar la transición de la población romana hacia el cristianismo, sustituyendo el culto al “Sol Invicto” por la figura teológica de Cristo como la “luz del mundo”.

Historiadores señalan que la primera mención oficial de esta celebración aparece en el Cronógrafo del año 354, un calendario ilustrado que detalla las festividades cristianas en Roma.

Con el paso de los siglos, la Nochebuena se expandió por Europa y, posteriormente, a América. Así se integraron elementos propios de cada región pero manteniendo el núcleo litúrgico de la vigilia.

Simbolismo religioso y la Misa de Gallo

En el ámbito estrictamente eclesiástico, el significado de la Nochebuena reside en la espera y la esperanza. La tradición católica destaca la celebración de la Misa de Gallo, una liturgia que se realiza tradicionalmente a la medianoche del 24 de diciembre. Este nombre proviene de la antigua creencia de que un gallo fue el primero en presenciar el alumbramiento y anunciarlo al mundo.

La liturgia de esta noche se centra en la lectura del Evangelio de Lucas, que narra el viaje de María y José hacia Belén. Para la teología cristiana, este evento representa la Encarnación, el momento en que la divinidad asume la condición humana. Este enfoque dogmático diferencia la Nochebuena de otras festividades, otorgándole un carácter de solemnidad y preparación espiritual.

Tradiciones culturales y su impacto global

Más allá de los templos, la Nochebuena ha derivado en costumbres que varían según la geografía.

En muchos países, la cena familiar es el eje central, simbolizando la hospitalidad de los pastores hacia la Sagrada Familia.

La instalación del Pesebre o Belén, una tradición iniciada por San Francisco de Asís en 1223, sigue siendo un pilar visual que refuerza la narrativa histórica de la fecha.

Actualmente, la Nochebuena es reconocida como un feriado o festividad oficial en gran parte del mundo. Su impacto trasciende lo religioso, convirtiéndose en un fenómeno social que dinamiza la economía y la cultura.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Del júbilo a la realidad: Migrante ecuatoriana creyó estar entre los ganadores del Gordo de la Lotería de Navidad de España

¿Por qué celebramos la Nochebuena cada 24 de diciembre?: La historia real detrás de la fecha

Un año del hallazgo de los cuerpos sin vida de los niños de Las Malvinas: ¿Cómo se logró la condena contra 16 militares?

¿Sin tiempo para hornear?: Descubre tres recetas de postres prácticos para sorprender en Navidad

Acusan de dos nuevos cargos de violación y agresión sexual al humorista británico Russell Brand, exesposo de Katy Perry

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Del júbilo a la realidad: Migrante ecuatoriana creyó estar entre los ganadores del Gordo de la Lotería de Navidad de España

¿Por qué celebramos la Nochebuena cada 24 de diciembre?: La historia real detrás de la fecha

Un año del hallazgo de los cuerpos sin vida de los niños de Las Malvinas: ¿Cómo se logró la condena contra 16 militares?

¿Sin tiempo para hornear?: Descubre tres recetas de postres prácticos para sorprender en Navidad

Acusan de dos nuevos cargos de violación y agresión sexual al humorista británico Russell Brand, exesposo de Katy Perry

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Del júbilo a la realidad: Migrante ecuatoriana creyó estar entre los ganadores del Gordo de la Lotería de Navidad de España

Un año del hallazgo de los cuerpos sin vida de los niños de Las Malvinas: ¿Cómo se logró la condena contra 16 militares?

¿Sin tiempo para hornear?: Descubre tres recetas de postres prácticos para sorprender en Navidad

Acusan de dos nuevos cargos de violación y agresión sexual al humorista británico Russell Brand, exesposo de Katy Perry

El argentino Jorge Célico es el nuevo director técnico del Deportivo Cuenca

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO