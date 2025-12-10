¿Por qué cerraron la “calle del Colesterol” y cuándo volverá a abrirse al tránsito?

El Municipio ejecutó el cierre de la calle Venezuela en Santo Domingo. La calle Venezuela permanecerá cerrada varios días por trabajos municipales de asfaltado que buscan mejorar el tránsito en una de las zonas gastronómicas más concurridas.

La calle Venezuela, en Santo Domingo, permanece cerrada desde este miércoles hasta la medianoche del sábado, debido a trabajos municipales de cambio de adoquines por asfalto, ejecutados por el Municipio, para mejorar la movilidad y seguridad vial en un tramo estratégico.

Cierre temporal en zona gastronómica

El cierre vehicular comprende el tramo de la calle Schumacher hasta la avenida Abraham Calazacón. La intervención afecta a un sector conocido como la “calle del Colesterol”, donde operan alrededor de 40 restaurantes y bares.

La medida se aplica de forma temporal mientras se ejecutan los trabajos de infraestructura vial. El Municipio informó que la vía se habilitará una vez concluidas las labores, previstas hasta el sábado.

Durante este período, los accesos vehiculares permanecen restringidos. No obstante, los negocios continúan operando y buscan adaptarse a la contingencia.

Cambio de adoquines por asfalto

Según informó el director de Obras Públicas del Municipio, Julián Aguirre, la obra consiste en el reemplazo de adoquines por asfalto caliente. La intervención se ejecuta por administración directa municipal.

Los trabajos iniciaron en la madrugada y avanzan bajo un esquema de jornadas continuas, con labores 24 horas, siete días a la semana, hasta completar la obra.

Este lunes hasta las 09h30 los obreros ya habían completado el retiro de todos los adoquines.

De acuerdo con la planificación técnica, este tramo fue identificado como el más deteriorado. Por ello, se priorizó su intervención dentro del cronograma municipal.

Alcance técnico de la intervención

La obra se limita únicamente al tramo intervenido. Según Obras Públicas, otros segmentos de la calle Venezuela presentan daños puntuales, pero no requieren asfaltado total.

En esta fase no se realizan trabajos en redes de alcantarillado. Las acciones se concentran en la estructura vial, preparación de la base y colocación del asfalto.

Aproximadamente 25 obreros municipales participan en la ejecución, junto con maquinaria y materiales proporcionados por la propia institución.

Reacciones de comerciantes del sector

Comerciantes del área señalaron que los trabajos generaron afectaciones temporales, especialmente por coincidir con fechas de alta actividad comercial.

José Núñez Díaz, propietario de un bar en el sector, indicó que la obra es necesaria para mejorar el tránsito. Sin embargo, reconoció que el cierre impacta la actividad diaria.

A pesar de ello, los negocios optaron por continuar operando. Los clientes buscan estacionar en calles aledañas y llegar caminando al sector.

Expectativa por reapertura de la vía

Los comerciantes expresaron su expectativa de que la obra se entregue en el plazo ofrecido. Según la información municipal, el asfaltado culminará hasta el viernes en la tarde, con habilitación el sábado.

El Municipio informó que la intervención fue socializada previamente con moradores y comerciantes en espacios de diálogo ciudadano.

La autoridad municipal señaló que este tipo de obras busca elevar la calidad de vida, mejorar el flujo vehicular y reducir el desgaste de la vía en zonas de alta circulación.

Impacto en la movilidad urbana

La calle Venezuela conecta sectores de alto tránsito comercial y gastronómico. Por ello, el mejoramiento vial busca optimizar la movilidad en el centro urbano de Santo Domingo.

Una vez habilitada, la vía contará con asfalto nuevo, lo que permitirá una circulación más fluida y segura para conductores y peatones.