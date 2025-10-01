COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

¿Por qué el 3 de octubre se regalan flores azules y Hot Wheels a los novios? Descubre el origen de esta tendencia viral

Cada 3 de octubre, parejas en Latinoamérica celebran el Día del Novio con un detalle original: flores azules y carritos Hot Wheels. Esta costumbre, impulsada por redes sociales, busca romper con lo tradicional y expresar cariño de manera creativa.
Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

El 3 de octubre se ha consolidado como el Día del Novio en varios países de Latinoamérica, una fecha no oficial pero ampliamente celebrada. En esta jornada, es común que las parejas regalen flores azules y carritos Hot Wheels, una tendencia que ha ganado popularidad gracias a las redes sociales. Este gesto busca expresar cariño y aprecio de una manera original y simbólica.

Origen de la celebración

Aunque no existe una base histórica sólida que respalde el 3 de octubre como Día del Novio, la fecha ha sido adoptada por diversas culturas latinoamericanas. En México, por ejemplo, se ha establecido como una ocasión para que los hombres reciban detalles románticos, similar al Día de la Novia celebrado el 1 de agosto. La elección del 3 de octubre coincide con el movimiento estadounidense del #NationalBoyfriendDay, que se celebra el 4 de octubre. Sin embargo, en Latinoamérica, la fecha se ha adelantado al 3 de octubre para adaptarse a las costumbres locales.

Significado de las flores azules

Las flores azules, aunque menos comunes que otras tonalidades, han adquirido un simbolismo especial. Representan la confianza, la fidelidad y la originalidad, cualidades que se desean transmitir en una relación de pareja. Este gesto busca romper con la tradición de que solo las mujeres reciban flores, promoviendo la equidad en las expresiones de cariño.

La tendencia de los Hot Wheels

La inclusión de carritos Hot Wheels en los obsequios del 3 de octubre tiene su origen en las redes sociales, especialmente en plataformas como TikTok. Desde 2022, usuarios comenzaron a compartir la idea de regalar ramos que combinan estos pequeños autos con flores, creando un detalle único y nostálgico. El creador de esta tendencia, Alejandro Rodríguez, explicó que la propuesta surgió como un «detalle diferente» para expresar cariño hacia los hombres, similar a cómo se regalan flores amarillas a las mujeres el 21 de septiembre.

Cómo armar un ramo de flores azules y Hot Wheels

Para quienes deseen unirse a esta tendencia, armar un ramo de flores azules con Hot Wheels es sencillo. Se recomienda seleccionar flores como hortensias o lirios, que poseen tonalidades azules vibrantes. Los carritos Hot Wheels deben elegirse según los gustos del destinatario, combinando modelos clásicos con ediciones recientes. El ramo puede completarse con papel decorativo y cintas, y presentarse en una caja o envoltorio atractivo.

Contexto relevante

La celebración del Día del Novio el 3 de octubre refleja una tendencia creciente en Latinoamérica de reconocer y valorar las relaciones de pareja desde una perspectiva equitativa. El intercambio de regalos simbólicos, como flores azules y Hot Wheels, no solo busca sorprender, sino también fortalecer los lazos afectivos mediante gestos originales y personalizados.

