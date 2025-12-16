¿Por qué sigue apagado el árbol navideño más esperado de Santo Domingo?

El árbol navideño del parque Jelen Tenka permanece apagado por trámites administrativos y procesos legales que el Municipio asegura cumplir para evitar sanciones posteriores.

El árbol de Navidad del parque Jelen Tenka, en Santo Domingo, no se ha encendido a ocho días de la Navidad debido a procesos administrativos y legales, según explicó el alcalde Wilson Erazo, quien señaló que el Municipio debe cumplir la normativa vigente.

A pocos días de la celebración navideña, el árbol del parque Jelen Tenka continúa sin iluminación. La situación generó expectativa entre los ciudadanos, ya que se trata de uno de los símbolos navideños más visibles del cantón.

El alcalde Wilson Erazo informó que el retraso responde al cumplimiento de la ley de contratación pública. A diferencia del sector privado, el Municipio debe seguir procedimientos obligatorios para evitar sanciones administrativas.

El proceso incluye la subida del proyecto al portal del Sercop, la fase de calificación y la posterior autorización. Según el alcalde, estos pasos requieren tiempos que no pueden omitirse.

Trámites y cumplimiento de la ley

Erazo explicó que el Municipio no puede actuar de forma inmediata, como ocurriría en una empresa privada. “Si no cumplo la ley, sancionan a los funcionarios y a los procesos”, señaló durante una intervención pública.

El alcalde indicó que el proyecto avanzó dentro del marco legal y que la autorización ya fue concedida. Sin embargo, los tiempos administrativos retrasaron la ejecución del encendido.

De acuerdo con lo informado, el encendido del árbol se realizaría entre el 17 y 18 de diciembre, una vez completadas todas las fases establecidas por la normativa vigente.

Adecuaciones y uso del espacio

Además del trámite administrativo, el Municipio debe realizar adecuaciones en el espacio del parque. Estas incluyen la organización de áreas destinadas a la visita de las familias.

El parque Jelen Tenka se convirtió en un punto de encuentro durante la temporada navideña. Por ello, las autoridades buscan garantizar condiciones adecuadas antes de la iluminación oficial.

El alcalde señaló que la estructura del árbol y el entorno requieren ajustes finales. Estas acciones forman parte del proceso previo al encendido.

Novenas y actividades religiosas

Mientras se concreta la iluminación, el Patronato Municipal organiza novenas navideñas en el parque. Estas actividades se desarrollan de manera regular y convocan a la comunidad.

Las autoridades extendieron la invitación a la ciudadanía para participar en los espacios de oración. Según se informó, las novenas buscan mantener el espíritu navideño en el sector.

Estas actividades se realizan de forma paralela a los preparativos técnicos. El parque permanece abierto para la asistencia de familias y visitantes.

Antecedentes y ubicación del árbol

Antes de la inauguración del parque Jelen Tenka, el árbol navideño se ubicaba en la intersección de las avenidas Abraham Calazacón y Tsáfiqui. Con la apertura del nuevo espacio, fue trasladado al parque.

El parque Jelen Tenka se encuentra en la avenida Abraham Calazacón, entre las avenidas Río Zamora y Las Delicias. Este espacio se consolidó como un referente recreativo del cantón.

El Municipio reiteró que el retraso no obedece a falta de planificación, sino al cumplimiento de la ley. La administración aseguró que el encendido se realizará una vez concluidos todos los procesos.