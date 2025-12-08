Portoviejo acumula 315 muertes violentas en 2025, con tres mujeres asesinadas en diciembre

A pocos días de que termine el 2025, el cantón Portoviejo, en la provincia de Manabí registra 315 muertes violentas en lo que va del año, hasta el 7 de diciembre. . Estas cifras reflejan un año marcado por el conflicto entre bandas delictivas como Los Choneros y Los Lobos, que disputan el control territorial en el cantón.

El último homicidio ocurrió el 6 de diciembre alrededor de las 20h40, cuando María Cristina Acosta Conterón, de 46 años, fue atacada a tiros en un semáforo de la calle Córdova y Quito, dejando herida a su hija, quien la acompañaba.

El hecho, se suma a otros dos asesinatos de mujeres en la parroquia San Pablo, ocurridos entre el 1 y el 3 de diciembre en la calle 20 de Julio. La primera víctima fue Joselyn Villón Guzmán, oriunda del cantón Naranjal, provincia del Guayas, quien fue acribillada por sicarios el 1 de diciembre.

Dos días después, el 3 de diciembre, Olivia Elizabeth Díaz Zambrano, conocida como “La China”, perdió la vida en un ataque similar en la misma parroquia.

Escalada mensual y breve pausa en noviembre

El desglose mensual muestra picos irregulares de homicidios en el cantón Portoviejo. Octubre fue el mes más letal con 41 muertos, seguido de enero con 39, mayo con 38 y julio con 34. En contraste, febrero y junio registraron solo 16 muertes cada uno. Marzo sumó 22, abril 34, agosto 32 y septiembre 21 . Hasta el 6 de diciembre, el mes actual acumula cuatro víctimas.

Noviembre, con 18 homicidios, incluyó un período de relativa calma del 11 al 22, sin registros de muertes violentas en el cantón. Sin embargo, esta tranquilidad se rompió el 23 de noviembre con dos ataques armados en los sectores de Los Arenales y los ranchos de Crucita, que dejaron nueve personas heridas.

Muertes violentas del mes de Noviembre

Fecha Nombres Lugar 3/11 Andy Cedeño Parroquia San Pablo 4/11 Pedro Loor Ciudadela La Pacheco 5/11 Estalin Aguirre y Cristhian Cedeño Parroquia San Pablo, calle 20 de Julio 6/11 Jahir Mendoza Alcívar Centro de Picoazá 7/11 Víctor Álava Chávez El Limón, vía Portoviejo – Santa Ana 8/11 Jorge Soledispa Sitio La Mocora de la parroquia Colón 9/11 Stalin Moreira El Guasmo de Alhajuela 10/11 Luiggy Mero Canteras de Picoazá 11/11 Emiliano Zamora y Francisco Zamora Sitio Estancia Vieja 22/11 Ángel Macías (47 años) El Guabito 25/11 Luis Bravo (28 años) El Guabito 25/11 Hombre sin identificar Ciudadela Rafael Correa 29/11 José Chilán (29 años) Puente El Salto 29/11 Alexandra Rivas Loma del Calvario 30/11 Hugo Ernesto Aray Bravo y Gustavo Adolfo Bailón Sornoza Calle Francisco Pacheco entre Av. Manabí y 9 de Octubre

Enfrentamientos entre bandas y detenciones recientes

El asesinato de Villón Guzmán desencadenó una balacera el 2 de diciembre en la parroquia San Pablo, que resultó en cuatro detenciones, incluyendo dos heridos de bandos opuestos. Según declaraciones de Giovanni Naranjo, comandante de Policía de la zona 4, el ataque involucró a las bandas Los Lobos y Los Choneros.

Uno de los heridos, con el alias “Niño Rata”, sería líder de una facción de Los Choneros en el territorio, informó la autoridad.

Durante el operativo, se incautó una pistola , nueve municiones de 9 mm y una motocicleta con chasis adulterado. Este enfrentamiento forma parte de una disputa más amplia por el control de rutas de narcotráfico en Manabí.

Criminalidad en Manabí

En el año 2024 se registraron 257 muertes violentas, mientras que, en el 2025 – hasta el 7 de diciembre- se contabilizaron 315 muertes violentas. Esto significa un aumento de 58 asesinatos en comparación al año anterior.

Así, el número de crímenes aumentó aproximadamente un 22.6%.

En el distrito de Manta, cantón vecino de Portoviejo, las cifras se encuentra en 489 hasta la fecha, superando los hechos del 2024 y posicionándolo como el foco principal de la violencia en la provincia. (39)