Portoviejo avanza en Plan Triple A: Cerca del 60% de progreso en obras hídricas para parroquias rurales

El Plan Triple A en Portoviejo, que comprende proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, registra un avance general cercano al 60% en su fase de intervención en parroquias rurales. El ambicioso programa, con un financiamiento total de 137 millones de dólares, busca dotar de servicios básicos a diversas comunidades del cantón.

El alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, indicó que el proyecto general de agua potable para las parroquias rurales se encuentra en aproximadamente el 60% de ejecución. Destacó que en San Plácido ya se están ubicando las conexiones intradomiciliarias. Esta parroquia será la primera en recibir la prueba de la planta potabilizadora por un periodo de seis meses.

Avance detallado por componentes y zonas intervenidas en Portoviejo

Julio César Bermúdez, director general del Plan Triple A, proporcionó un desglose del avance por componentes clave:

Planta de Tratamiento de Agua Potable (PETAC) en Mancha Grande: La planta presenta un avance general del 68-69% , con la parte física superando el 93% . Actualmente, los trabajos se centran en la colocación de accesorios como válvulas y motores. El alcalde Pincay precisó que la planta potabilizadora ya lleva «más del 95%» de avance y que las pruebas con San Plácido iniciarían en los primeros meses de 2026, con una inauguración total proyectada para el segundo semestre del mismo año, a pesar de un retraso inicial de seis meses debido a replanteamientos de estudios.

El tendido de la tubería de hierro dúctil, que abarca cerca de desde Mancha Grande hasta , lleva más de instalados, alcanzando un avance superior al . Se prevé que la línea de conducción esté terminada en febrero del próximo año. El alcalde Pincay añadió que en la tubería intradomiciliaria ya está totalmente enterrada, lo que la beneficiará directamente. Redes Intradomiciliarias: Este componente, que implica la colocación de redes internas para agua potable, cuenta con 10 frentes de trabajo activos en cuatro parroquias: tres en San Plácido, tres en Alhajuela , tres en Abdón Calderón y uno en Chirijos. Este contrato, que contempla la instalación de 12.500 medidores para San Plácido, Alhajuela , Chirijos, Abdón Calderón y Pueblo Nuevo, lleva un avance aproximado del 10% y su culminación está prevista para octubre del próximo año. En Crucita , ya se instalaron 1.927 medidores de agua.

Financiamiento, frentes de trabajo e impacto vial

El Plan Triple A se financia con 137 millones de dólares provenientes de diversas fuentes: 27 millones del BID, 59 millones del BEI, 17 millones de Fonprode, una contraparte municipal de 17 millones y 15 millones de fondos del FKI Life (Unión Europea y cooperación española).

Actualmente, el proyecto mantiene 26 frentes de trabajo distribuidos en todas las parroquias. Estos trabajos implican cierres viales parciales. Se solicita a los conductores manejar con prudencia debido al uso de un solo carril en las zonas de intervención. El tiempo de estas interrupciones viales es indeterminado debido a posibles factores adversos durante la ejecución de las obras.

Sin embargo, al finalizar los trabajos, las zonas intervenidas quedarán en las mismas condiciones en las que se encontraron, o incluso mejoradas. El Plan Triple A, según Bermúdez, abarca agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial. Además, la normativa establece la reposición del pavimento, aceras y demás infraestructuras a su estado original o superior. Todos los contratos del Plan Triple A para agua potable ya han sido adjudicados y están en plena ejecución.