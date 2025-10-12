Portoviejo: Balacera en Los Cerezos deja víctimas mortales y varios heridos

Pasada la medianoche del domingo 12 de octubre, un ataque armado dejó tres muertos y varios heridos en la ciudadela Los Cerezos de Portoviejo, provincia de Manabí. Según información preliminar, sujetos armados dispararon contra un grupo de personas que se encontraba reunido en una vivienda del sector.

Testigos indicaron que los atacantes no mediaron palabra antes de abrir fuego y que, tras la agresión, escaparon en una motocicleta. Las autoridades policiales recibieron la alerta a través del ECU-911 e iniciaron un operativo para ubicar a los responsables, aunque hasta el momento no se reportan detenciones.

Las autoridades identificaron a las víctimas

Dos de las víctimas eran hermanos, las autoridades los identificaron como Ismael Alexis y Sleyder Hernán Maldonado Palma. La otra víctima era su primo, identificado como Julio César Maldonado Briones. Todos fueron hallados sin vida en el lugar del ataque, mientras varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas a casas de salud cercanas para recibir atención médica.

Los moradores del sector manifestaron su preocupación por la demora de las ambulancias durante la emergencia. Debido al retraso, a los heridos los movilizaron en vehículos particulares hasta los centros médicos. Personal policial llegó posteriormente para acordonar la zona y permitir el trabajo de los equipos de Criminalística.

Policía Nacional y Criminalística investigan el ataque en Los Cerezos

Agentes de la Policía Nacional realizaron el levantamiento de evidencias y la recopilación de testimonios para establecer la secuencia del ataque. En el sitio se encontraron varios casquillos de bala, que fueron ingresados como indicios dentro de la investigación.

La Unidad de Criminalística trasladó los cuerpos al Centro Forense de Portoviejo para los respectivos procedimientos legales. Este hecho se suma a otros eventos violentos registrados recientemente en la ciudad.

Según las autoridades, se analizan cámaras de seguridad del sector para identificar a los presuntos responsables y determinar los motivos del ataque. (MV).