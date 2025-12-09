Portoviejo: hombre fue detenido tras disparar contra militares en la ciudadela California

Un hombre fue detenido por personal militar, tras un registro domiciliario que derivó en un intercambio de disparos en la ciudadela California del cantón Portoviejo. El ciudadano, identificado como Jonathan D., abrió fuego contra el personal militar quienes respondieron con el uso progresivo de la fuerza para neutralizarlo.

La aprehensión busca desarticular redes locales de delincuencia vinculadas a disputas territoriales.

Durante el allanamiento en la vivienda, los militares incautaron una pistola calibre 9 milímetros, un cargador, una subametralladora calibre 9 milímetros, siete municiones del mismo calibre y un teléfono celular.

Jonathan D. fue trasladado inmediatamente a las autoridades judiciales para los procesos legales correspondientes, según el reporte del Ejército. Este operativo se enmarca en el estado de excepción vigente en Manabí declarado por el Gobierno Nacional ante el aumento de homicidios relacionados con el narcotráfico.

Antecedentes de operativos revelan patrón de incautaciones

La provincia de Manabí, una de las más afectadas por la violencia armada en Ecuador, ha registrado múltiples intervenciones similares en los últimos meses. En julio de 2025, el Ejército desplegó alrededor de 2.000 efectivos en Manabí tras 15 asesinatos en 12 horas, atribuidos a enfrentamientos entre bandas como Los Choneros y Los Lobos, según datos del Ministerio de Defensa.

En agosto, un operativo conjunto en Portoviejo capturó a alias “Gordo Lucho”, presunto distribuidor de drogas en las ciudadelas San Pablo y Briones, con una pistola cargada y ocho municiones calibre 9 milímetros.

El detenido enfrentaba nueve procesos por robo, extorsión y tráfico de sustancias. Estos hechos suman a incautaciones previas, como 250 kilos de clorhidrato de cocaína en Montecristi en mayo de 2025, y armas en Olmedo el mismo mes, donde se decomisaron fusiles y revólveres.

Escala de violencia en la provincia

Además, en octubre, el Bloque de Seguridad capturó a dos presuntos miembros de “Gatos Secos” en Manabí, con un fusil, una pistola y cartuchos, fortaleciendo los esfuerzos contra grupos delictivos organizados.

En noviembre, operativos aéreos identificaron rutas de narcotráfico desde pistas clandestinas en Manabí, incautando avionetas usadas para envíos a Centroamérica. Estos datos, verificados por informes del Ejército y la Policía Nacional, destacan un patrón: el 68% de las muertes violentas en la provincia se concentran en Manta y Portoviejo con más de 800 víctimas en lo que va del 2025.

La escalada de violencia en Manabí responde a su posición estratégica en la costa ecuatoriana, principal corredor para el tránsito de cocaína hacia mercados internacionales. Desde 2024, el país ha quintuplicado incautaciones de drogas, con 294 toneladas decomisadas ese año, pero los homicidios superan el promedio de un asesinato por hora. (39)