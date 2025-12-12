Precios de los combustibles en Ecuador: ARCH oficializa nuevos valores, el diésel baja a $2,78 tras emisión del Decreto 242

La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) informó a la ciudadanía los nuevos valores que regirán en las estaciones de servicio de todo el país. A partir de las 00:00 de este viernes 12 de diciembre de 2025, se actualiza el precios de los combustibles, cumpliendo con el esquema de bandas y las recientes disposiciones gubernamentales. La entidad de control confirmó que estos valores estarán vigentes durante el periodo comprendido entre el 12 de diciembre y el 11 de enero de 2026, cerrando así el ciclo fiscal del año.

Tal como lo había anticipado el Gobierno Nacional, el cambio más significativo se refleja en el diésel, cuyo costo por galón se reduce de $2,80 a $2,78. Esta baja responde directamente a la aplicación inmediata del nuevo marco normativo, generando un alivio para el sector del transporte y la ciudadanía en general. Por su parte, las gasolinas Extra y Ecopaís también ajustan sus costos conforme a la fluctuación del mercado internacional, manteniéndose bajo el sistema de estabilización de precios que busca evitar alzas bruscas para el consumidor.

Impacto del Decreto 242 en la fórmula

La publicación de estos precios es consecuente con la firma del Decreto Ejecutivo N.º 242, suscrito por el presidente Daniel Noboa la tarde del 11 de diciembre. Este documento legal reforma el Reglamento para la Regulación de precios de los combustibles y derivados, modificando la estructura de costos para permitir la reducción anunciada. La normativa establece directrices claras para que la ARCH realice los cálculos técnicos, priorizando el beneficio al usuario final sobre los márgenes de utilidad de la cadena de comercialización.

Uno de los puntos clave del decreto es la eliminación temporal del margen de ganancia para la abastecedora estatal. El documento ordena que, para el cálculo del precio en terminal del Diésel 2 y Diésel Premium, el margen de comercialización de Petroecuador se fije en 0.00 centavos por galón. Esta medida, que reduce los ingresos de la estatal petrolera, es el mecanismo financiero que permite la baja del precio al público sin depender exclusivamente de los precios del crudo.

Nuevos parámetros de cálculo internacional

Además de ajustar los márgenes internos, la nueva normativa modifica la temporalidad para evaluar los precios internacionales. Para la fijación de los precios de los combustibles, la ARCH deberá considerar ahora los costos de paridad de importación y fletes correspondientes a los últimos 15 días calendario, en lugar de los periodos más extensos que se utilizaban anteriormente. Este cambio busca que el precio local reaccione con mayor rapidez a las bajas del mercado externo.

La vigencia de estas medidas excepcionales está delimitada temporalmente. El decreto precisa que las disposiciones para el cálculo del diésel y la reducción de márgenes aplicarán específicamente para los abastecimientos realizados entre el 12 de diciembre de 2025 y el 11 de enero de 2026. Con esto, el Gobierno busca estabilizar la economía en un mes de alto consumo comercial y movilidad, asegurando que el abastecimiento de derivados se mantenga fluido y a precios ajustados a la nueva realidad normativa.