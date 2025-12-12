COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Sociedad

Precios de los combustibles en Ecuador: ARCH oficializa nuevos valores, el diésel baja a $2,78 tras emisión del Decreto 242

Este 12 de diciembre entran en vigencia los nuevos valores. La ARCH aplicó el Decreto 242 para reducir el costo del diésel y ajustar las tarifas de las gasolinas.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Precios de los combustibles en Ecuador: ARCH oficializa nuevos valores, el diésel baja a $2,78 tras emisión del Decreto 242. (API)
Guayaquil, lunes 15 de septiembre del 2025 Gobierno de Daniel Noboa, elimina el subsidio al diésel y las gasolineras despachan con nuevo precio Fotos: César Muñoz/API
Precios de los combustibles en Ecuador: ARCH oficializa nuevos valores, el diésel baja a $2,78 tras emisión del Decreto 242. (API)
Guayaquil, lunes 15 de septiembre del 2025 Gobierno de Daniel Noboa, elimina el subsidio al diésel y las gasolineras despachan con nuevo precio Fotos: César Muñoz/API

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) informó a la ciudadanía los nuevos valores que regirán en las estaciones de servicio de todo el país. A partir de las 00:00 de este viernes 12 de diciembre de 2025, se actualiza el precios de los combustibles, cumpliendo con el esquema de bandas y las recientes disposiciones gubernamentales. La entidad de control confirmó que estos valores estarán vigentes durante el periodo comprendido entre el 12 de diciembre y el 11 de enero de 2026, cerrando así el ciclo fiscal del año.

Tal como lo había anticipado el Gobierno Nacional, el cambio más significativo se refleja en el diésel, cuyo costo por galón se reduce de $2,80 a $2,78. Esta baja responde directamente a la aplicación inmediata del nuevo marco normativo, generando un alivio para el sector del transporte y la ciudadanía en general. Por su parte, las gasolinas Extra y Ecopaís también ajustan sus costos conforme a la fluctuación del mercado internacional, manteniéndose bajo el sistema de estabilización de precios que busca evitar alzas bruscas para el consumidor.

Impacto del Decreto 242 en la fórmula

La publicación de estos precios es consecuente con la firma del Decreto Ejecutivo N.º 242, suscrito por el presidente Daniel Noboa la tarde del 11 de diciembre. Este documento legal reforma el Reglamento para la Regulación de precios de los combustibles y derivados, modificando la estructura de costos para permitir la reducción anunciada. La normativa establece directrices claras para que la ARCH realice los cálculos técnicos, priorizando el beneficio al usuario final sobre los márgenes de utilidad de la cadena de comercialización.

Uno de los puntos clave del decreto es la eliminación temporal del margen de ganancia para la abastecedora estatal. El documento ordena que, para el cálculo del precio en terminal del Diésel 2 y Diésel Premium, el margen de comercialización de Petroecuador se fije en 0.00 centavos por galón. Esta medida, que reduce los ingresos de la estatal petrolera, es el mecanismo financiero que permite la baja del precio al público sin depender exclusivamente de los precios del crudo.

Nuevos parámetros de cálculo internacional

Además de ajustar los márgenes internos, la nueva normativa modifica la temporalidad para evaluar los precios internacionales. Para la fijación de los precios de los combustibles, la ARCH deberá considerar ahora los costos de paridad de importación y fletes correspondientes a los últimos 15 días calendario, en lugar de los periodos más extensos que se utilizaban anteriormente. Este cambio busca que el precio local reaccione con mayor rapidez a las bajas del mercado externo.

La vigencia de estas medidas excepcionales está delimitada temporalmente. El decreto precisa que las disposiciones para el cálculo del diésel y la reducción de márgenes aplicarán específicamente para los abastecimientos realizados entre el 12 de diciembre de 2025 y el 11 de enero de 2026. Con esto, el Gobierno busca estabilizar la economía en un mes de alto consumo comercial y movilidad, asegurando que el abastecimiento de derivados se mantenga fluido y a precios ajustados a la nueva realidad normativa.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Crédito Miti-Miti: Gobierno de Ecuador facilita vivienda propia con tasas preferenciales

Hombre fue asesinado al estilo sicariato en plena avenida Mariscal Sucre, norte de Quito

Un momento de relax terminó en emergencia: una mujer se electrocutó en un spa de hotel

El sueño mundialista de la selección de Surinam peligra por una disputa legal y financiera; Bolivia se vería beneficiada

Merab Dvalishvili promete regreso fuerte tras perder título gallo ante Petr Yan en UFC 323

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Crédito Miti-Miti: Gobierno de Ecuador facilita vivienda propia con tasas preferenciales

Hombre fue asesinado al estilo sicariato en plena avenida Mariscal Sucre, norte de Quito

Un momento de relax terminó en emergencia: una mujer se electrocutó en un spa de hotel

El sueño mundialista de la selección de Surinam peligra por una disputa legal y financiera; Bolivia se vería beneficiada

Merab Dvalishvili promete regreso fuerte tras perder título gallo ante Petr Yan en UFC 323

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Crédito Miti-Miti: Gobierno de Ecuador facilita vivienda propia con tasas preferenciales

Hombre fue asesinado al estilo sicariato en plena avenida Mariscal Sucre, norte de Quito

Un momento de relax terminó en emergencia: una mujer se electrocutó en un spa de hotel

El sueño mundialista de la selección de Surinam peligra por una disputa legal y financiera; Bolivia se vería beneficiada

Merab Dvalishvili promete regreso fuerte tras perder título gallo ante Petr Yan en UFC 323

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO