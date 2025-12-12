COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Sociedad

Precios de los combustibles en Ecuador: Los nuevos precios rigen desde este viernes 12 de diciembre tras ajuste a fórmula del diésel

Este 12 de diciembre entran en vigencia nuevas tarifas. El Gobierno ajustó el cálculo para reducir el costo del diésel eliminando el margen de ganancia de Petroecuador.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Precios de los combustibles en Ecuador: Los nuevos precios rigen desde este viernes 12 de diciembre tras ajuste a fórmula del diésel. (Pexels)
Guayaquil, lunes 15 de septiembre del 2025 Gobierno de Daniel Noboa, elimina el subsidio al diésel y las gasolineras despachan con nuevo precio Fotos: César Muñoz/API
Precios de los combustibles en Ecuador: Los nuevos precios rigen desde este viernes 12 de diciembre tras ajuste a fórmula del diésel. (Pexels)
Guayaquil, lunes 15 de septiembre del 2025 Gobierno de Daniel Noboa, elimina el subsidio al diésel y las gasolineras despachan con nuevo precio Fotos: César Muñoz/API

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

A partir de este 12 de diciembre, los ciudadanos estarán atentos a los nuevos valores de las gasolinas extra y ecopaís, pero la mayor atención recae sobre el diésel. El Gobierno Nacional generó una alta expectativa al anunciar una baja en los precios de los combustibles, proyectando que el galón pase de $2,80 a $ 2,78.

La tarde de este jueves 11 de diciembre, el presidente Daniel Noboa oficializó la medida mediante el Decreto Ejecutivo 242. En este documento se reforma el reglamento para la regulación de precios de derivados, dejando todo listo para que la Agencia de Regulación y Control (ARCH) publique la tabla oficial.

Ajustes técnicos y sacrificio fiscal

El cambio medular en la fórmula de cálculo radica en la eliminación temporal del margen de comercialización de la abastecedora estatal Petroecuador. Según el documento oficial, se suprime esta ganancia en la venta en terminales para el diésel 2 y diésel premium automotriz.

Esta disposición, que estará vigente hasta el 11 de enero de 2026, beneficia directamente al consumidor final pero resta ingresos a la estatal. Esto ocurre en un momento delicado, pues la empresa pública atraviesa una crisis operativa evidenciada en la caída de su producción petrolera.

Nuevos parámetros de referencia

El decreto también modifica cómo se consideran los precios de los combustibles a nivel internacional para fijar el costo local. Se ajustó el periodo de evaluación del marcador USGC (Costa del Golfo), pasando de un promedio de 20 días a los últimos 15 días, cambio que también aplica al costo del flete.

Este ajuste técnico, sumado a la caída del precio del crudo en los mercados globales, refuerza la previsión de que el diésel efectivamente baje a partir de la medianoche. El Gobierno busca con esto aliviar los costos operativos del transporte y cumplir con el ofrecimiento realizado días atrás.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

George Clooney revela cómo un disco de The Beatles marcó su vida

Precios de los combustibles en Ecuador: Los nuevos precios rigen desde este viernes 12 de diciembre tras ajuste a fórmula del diésel

Estados Unidos confirma intención de incautar petróleo de buque retenido frente a Venezuela

Así puede aprender ruso en Ecuador, la Senescyt abre convocatoria para personas interesadas

España necesitará 1,5 millones de inmigrantes en la próxima década por el envejecimiento y la baja natalidad

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

George Clooney revela cómo un disco de The Beatles marcó su vida

Precios de los combustibles en Ecuador: Los nuevos precios rigen desde este viernes 12 de diciembre tras ajuste a fórmula del diésel

Estados Unidos confirma intención de incautar petróleo de buque retenido frente a Venezuela

Así puede aprender ruso en Ecuador, la Senescyt abre convocatoria para personas interesadas

España necesitará 1,5 millones de inmigrantes en la próxima década por el envejecimiento y la baja natalidad

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

George Clooney revela cómo un disco de The Beatles marcó su vida

Estados Unidos confirma intención de incautar petróleo de buque retenido frente a Venezuela

Así puede aprender ruso en Ecuador, la Senescyt abre convocatoria para personas interesadas

España necesitará 1,5 millones de inmigrantes en la próxima década por el envejecimiento y la baja natalidad

ADN denuncia a coordinador de Revolución Ciudadana por calumnias contra Gobierno de Daniel Noboa

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO