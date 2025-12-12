Precios de los combustibles en Ecuador: Los nuevos precios rigen desde este viernes 12 de diciembre tras ajuste a fórmula del diésel

A partir de este 12 de diciembre, los ciudadanos estarán atentos a los nuevos valores de las gasolinas extra y ecopaís, pero la mayor atención recae sobre el diésel. El Gobierno Nacional generó una alta expectativa al anunciar una baja en los precios de los combustibles, proyectando que el galón pase de $2,80 a $ 2,78.

La tarde de este jueves 11 de diciembre, el presidente Daniel Noboa oficializó la medida mediante el Decreto Ejecutivo 242. En este documento se reforma el reglamento para la regulación de precios de derivados, dejando todo listo para que la Agencia de Regulación y Control (ARCH) publique la tabla oficial.

Ajustes técnicos y sacrificio fiscal

El cambio medular en la fórmula de cálculo radica en la eliminación temporal del margen de comercialización de la abastecedora estatal Petroecuador. Según el documento oficial, se suprime esta ganancia en la venta en terminales para el diésel 2 y diésel premium automotriz.

Esta disposición, que estará vigente hasta el 11 de enero de 2026, beneficia directamente al consumidor final pero resta ingresos a la estatal. Esto ocurre en un momento delicado, pues la empresa pública atraviesa una crisis operativa evidenciada en la caída de su producción petrolera.

Nuevos parámetros de referencia

El decreto también modifica cómo se consideran los precios de los combustibles a nivel internacional para fijar el costo local. Se ajustó el periodo de evaluación del marcador USGC (Costa del Golfo), pasando de un promedio de 20 días a los últimos 15 días, cambio que también aplica al costo del flete.

Este ajuste técnico, sumado a la caída del precio del crudo en los mercados globales, refuerza la previsión de que el diésel efectivamente baje a partir de la medianoche. El Gobierno busca con esto aliviar los costos operativos del transporte y cumplir con el ofrecimiento realizado días atrás.