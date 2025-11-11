COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Política

Prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, defiende entrega de juguetes con imagen de Daniel Noboa como regalo infantil

La prefecta explicó que los muñecos fueron donados por la familia del presidente Noboa, tras una petición personal que ella hizo a un colaborador del mandatario.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
La prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, junto al presidente Daniel Noboa en un evento. FOTO: @RobertaZam_ofi.
La prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, junto al presidente Daniel Noboa en un evento. FOTO: @RobertaZam_ofi.
La prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, junto al presidente Daniel Noboa en un evento. FOTO: @RobertaZam_ofi.
La prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, junto al presidente Daniel Noboa en un evento. FOTO: @RobertaZam_ofi.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, defendió este lunes 10 de noviembre la entrega de alrededor de 2.000 juguetes con la imagen del presidente Daniel Noboa durante un evento infantil el 3 de noviembre, asegurando que no constituyó un acto de campaña para el referéndum del 16 de noviembre.

Zambrano, en entrevista con a Primera Hora este 10 de noviembre, sostuvo: “Los niños pedían caramelos, pedían juguetes (…) y yo pregunto una cosa: ¿cuál es el pecado? ¿qué es lo malo? ¿por qué los niños de Esmeraldas no merecen un regalo?”. Agregó que “en ningún momento incentivó al voto” para la consulta popular.

Origen de los juguetes y respuesta a críticas

La prefecta explicó que los muñecos fueron donados por la familia del presidente Noboa, tras una petición personal que ella hizo a un colaborador del mandatario. “¿Y cuál es el problema que sea la imagen del presidente Daniel Noboa?”, cuestionó Zambrano, enfatizando que “el presidente no está de candidato”.

“No fue un acto de campaña, fue una celebración de los 178 años de aniversario de la provincia de Esmeraldas para los niños”, insistió. Un video del evento, publicado en la cuenta de TikTok de la prefecta, muestra la entrega de las figuras durante la actividad infantil.

Posición ante posible infracción electoral

Sobre una potencial violación a la norma electoral, Zambrano afirmó que enfrentará “lo que la ley diga”. “A mi criterio no hay transgresión de la norma electoral porque en ningún momento di un mensaje para que se vote en el referéndum y la consulta”, declaró.

Durante el acto del 3 de noviembre, la prefecta informó al presidente Noboa sobre la celebración, lo que derivó en el envío de los juguetes. La autoridad provincial reiteró que el enfoque fue exclusivamente infantil y festivo.

Contexto del evento en Esmeraldas

La provincialización de Esmeraldas se conmemora anualmente, y este año incluyó actividades dirigidas a niños de la región. La entrega de regalos forma parte de tradiciones locales en eventos públicos, aunque el uso de la imagen presidencial ha generado debate en redes sociales.

Zambrano, quien asumió la prefectura en 2023, ha promovido iniciativas infantiles en la provincia, marcada por desafíos socioeconómicos. El referéndum del 16 de noviembre incluye preguntas sobre seguridad y reformas constitucionales impulsadas por el gobierno de Noboa. La prefecta concluyó que el acto respondió a una necesidad expresada por los menores presentes, sin vinculación política. Autoridades electorales no han emitido pronunciamiento oficial sobre el caso hasta el momento.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jorge Glas fue trasladado a la cárcel El Encuentro, según anunció el Presidente Daniel Noboa

Cuatro ecuatorianos detenidos en operativo antinarcóticos con casi cuatro toneladas incautadas

Prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, defiende entrega de juguetes con imagen de Daniel Noboa como regalo infantil

La modelo y reina de belleza Natalia Ormeño presenta su poderoso testimonio de resiliencia

Christopher Vélez sigue imparable: lanzó su nuevo tema musical ‘D Lejitos’

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jorge Glas fue trasladado a la cárcel El Encuentro, según anunció el Presidente Daniel Noboa

Cuatro ecuatorianos detenidos en operativo antinarcóticos con casi cuatro toneladas incautadas

Prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, defiende entrega de juguetes con imagen de Daniel Noboa como regalo infantil

La modelo y reina de belleza Natalia Ormeño presenta su poderoso testimonio de resiliencia

Christopher Vélez sigue imparable: lanzó su nuevo tema musical ‘D Lejitos’

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jorge Glas fue trasladado a la cárcel El Encuentro, según anunció el Presidente Daniel Noboa

Cuatro ecuatorianos detenidos en operativo antinarcóticos con casi cuatro toneladas incautadas

La modelo y reina de belleza Natalia Ormeño presenta su poderoso testimonio de resiliencia

Christopher Vélez sigue imparable: lanzó su nuevo tema musical ‘D Lejitos’

Daniel Noboa anuncia financiamiento del BID por $250 millones para compra de medicamentos en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO