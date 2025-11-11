Prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, defiende entrega de juguetes con imagen de Daniel Noboa como regalo infantil

La prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, defendió este lunes 10 de noviembre la entrega de alrededor de 2.000 juguetes con la imagen del presidente Daniel Noboa durante un evento infantil el 3 de noviembre, asegurando que no constituyó un acto de campaña para el referéndum del 16 de noviembre.

Zambrano, en entrevista con a Primera Hora este 10 de noviembre, sostuvo: “Los niños pedían caramelos, pedían juguetes (…) y yo pregunto una cosa: ¿cuál es el pecado? ¿qué es lo malo? ¿por qué los niños de Esmeraldas no merecen un regalo?”. Agregó que “en ningún momento incentivó al voto” para la consulta popular.

Origen de los juguetes y respuesta a críticas

La prefecta explicó que los muñecos fueron donados por la familia del presidente Noboa, tras una petición personal que ella hizo a un colaborador del mandatario. “¿Y cuál es el problema que sea la imagen del presidente Daniel Noboa?”, cuestionó Zambrano, enfatizando que “el presidente no está de candidato”.

“No fue un acto de campaña, fue una celebración de los 178 años de aniversario de la provincia de Esmeraldas para los niños”, insistió. Un video del evento, publicado en la cuenta de TikTok de la prefecta, muestra la entrega de las figuras durante la actividad infantil.

Posición ante posible infracción electoral

Sobre una potencial violación a la norma electoral, Zambrano afirmó que enfrentará “lo que la ley diga”. “A mi criterio no hay transgresión de la norma electoral porque en ningún momento di un mensaje para que se vote en el referéndum y la consulta”, declaró.

Durante el acto del 3 de noviembre, la prefecta informó al presidente Noboa sobre la celebración, lo que derivó en el envío de los juguetes. La autoridad provincial reiteró que el enfoque fue exclusivamente infantil y festivo.

Contexto del evento en Esmeraldas

La provincialización de Esmeraldas se conmemora anualmente, y este año incluyó actividades dirigidas a niños de la región. La entrega de regalos forma parte de tradiciones locales en eventos públicos, aunque el uso de la imagen presidencial ha generado debate en redes sociales.

Zambrano, quien asumió la prefectura en 2023, ha promovido iniciativas infantiles en la provincia, marcada por desafíos socioeconómicos. El referéndum del 16 de noviembre incluye preguntas sobre seguridad y reformas constitucionales impulsadas por el gobierno de Noboa. La prefecta concluyó que el acto respondió a una necesidad expresada por los menores presentes, sin vinculación política. Autoridades electorales no han emitido pronunciamiento oficial sobre el caso hasta el momento.