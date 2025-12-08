Prefectura de Manabí incorpora 15 maquinarias nuevas, con una inversión de 3,8 millones de dólares

La Prefectura de Manabí presentó el primer grupo de maquinaria pesada nueva, adquirida con una inversión que supera los 3,8 millones de dólares. Las maquinarias llegaron la mañana de este lunes 08 de diciembre y fueron presentadas en los patios de Manabí Vial, junto a la estación del peaje que se encuentra suspendido.

El equipo incluye 15 maquinarias, entre excavadoras, motoniveladoras, rodillos, retroexcavadoras y una cargadora frontal, que fueron bendecidas por el párroco Vicente Saltos durante el acto oficial. Esta son las maquinarias que llegaron y que se adquirió con crédito del Banco de Desarrollo del Ecuador:

2 excavadoras sobre orugas de 250 a 315 HP

4 motoniveladoras de 185 a 220 HP

4 rodillos vibratorios lisos de 112 a 140 HP

4 retroexcavadoras de neumáticos de 92 a 116 HP

1 cargadora frontal de 138 a 220 HP

Llegarán más maquinaria de la Prefectura de Manabí

El prefecto de Manabí, Leonardo Orlando explicó que estas maquinarias permitirán avanzar con los trabajos de reconformación de las vías. “También tenemos las excavadoras que van a estar en la limpieza y desazolve de los ríos”, señaló.

Orlando recalcó que este proyecto comprende tres procesos y el primero fue de las 15 maquinarias. El segundo proceso, donde se invertirán 1,3 millones de dólares, será para adquirir tanqueros de agua, de combustible, y tráiler. El tercer proceso es de aproximadamente 200 mil dólares para la compra de tractores agrícolas con herramienta de desbroce que será subido por segunda vez al portal de Compras Públicas.

“Estamos ampliando la capacidad de respuesta de nuestra maquinaria pesada para construir caminos”, mencionó el prefecto. Según explicó, esta estas serán los vehículos que serán adquiridos:

4 Tanqueros de combustible

4 Tanqueros de agua,

3 Tráiler

2 Tractores agrícolas

Distribución y operatividad

El prefecto afirmó que esta semana aspiran tener las maquinarias matriculadas. Además, con el proceso de capacitación e inducción del personal que operará la maquinaria, conformado por trabajadores de la institución. Todos recibirán una formación certificada en consumo eficiente, mantenimiento y capacidades técnicas.

En ese sentido, se prevé que las maquinarias empiecen a trabajar desde la próxima semana. Anunció que serán enviados a zonas estratégicas del norte, centro y sur de Manabí. “Por eso tenemos cuatro equipos de afirmado completo: motoniveladoras y rodillos, los tanqueros llegan la próxima, mientras tanto completaremos con los tanqueros alquilados hasta que lleguen los nuevos”, mencionó.

Añadió que se continuará con el proceso de compra de volquetas de distintos volúmenes, para ampliar la capacidad operativa y atender la creciente demanda de mantenimiento rural.

El prefecto explicó que los equipos cuentan con garantías técnicas del fabricante de al menos cinco años, además de un plan institucional de mantenimiento preventivo y correctivo, para el cual se destina más de un millón de dólares anuales.

Reacciones de los alcaldes y dirigentes

El alcalde de Sucre, Carlos Mendoza, destacó que esta adquisición representa un “paso gigantesco” para la atención del sector rural. Indicó que espera coordinar una planificación conjunta con la Prefectura para atender las zonas rurales de su cantón.

Ángel Ponce, presidente de la organización campesina del cantón 24 de Mayo, dijo que las maquinarias es algo que esperaban, pues existe un compromiso de la prefectura para atender las vías rurales para su cantón. “Este es el equipo que estábamos esperando para atender el problema de las vías principales, como las vías con mejoramiento que están hecho pedazos”, señaló el dirigente.