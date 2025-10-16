Presidente Daniel Noboa crea programa Casa U para apoyar a estudiantes universitarios

El presidente Daniel Noboa firmó el decreto ejecutivo 182 este 15 de octubre. Creó el programa Residencia Universitaria (Casa U) para beneficiar a estudiantes de universidades y escuelas politécnicas públicas en Ecuador. Este programa busca garantizar el acceso a la educación superior mediante la asignación de recursos para residencias estudiantiles. Además, promueve la igualdad de oportunidades. El Ministerio de Educación tiene 30 días para emitir la normativa que regule su implementación.

Casa U financiará residencias universitarias, incluyendo alimentación subvencionada, para estudiantes de instituciones públicas. Esto se hace en cumplimiento del derecho constitucional a la educación superior gratuita hasta el tercer nivel. Las universidades y escuelas politécnicas deberán presentar un modelo de gestión en un plazo de 30 días tras la emisión de la normativa. Además, las propuestas serán aprobadas en un período adicional de 30 días.

Criterios para la asignación de recursos

El decreto establece que la asignación presupuestaria dependerá de varios criterios. Estos incluyen el porcentaje de ejecución presupuestaria de 2024 y el primer semestre de 2025, el número de estudiantes de provincias distintas a la del campus principal en los últimos cinco años, y el análisis de tasas de inicio y culminación de carreras. Además, las instituciones deberán contar con un inmueble propio o un convenio jurídico que garantice su uso exclusivo para el programa.

Otro requisito es la presentación de un modelo de gestión que incluya alimentación subvencionada. Las universidades también deberán cumplir con las disposiciones establecidas por el ente rector de educación superior. Estas disposiciones se detallarán en la normativa que emitirá el Ministerio de Educación.

Contexto de la iniciativa educativa

El programa Casa U responde a la necesidad de reducir las barreras económicas y geográficas que enfrentan los estudiantes universitarios. Esto es especialmente cierto para aquellos que deben trasladarse desde otras provincias para continuar sus estudios. La gratuidad de la educación superior, consagrada en la Constitución ecuatoriana, ha incrementado la matrícula en universidades públicas. Sin embargo, muchos estudiantes enfrentan dificultades para costear vivienda y alimentación.

La iniciativa busca fortalecer el acceso equitativo a la educación, priorizando a estudiantes de regiones alejadas. Según el decreto, el Gobierno transferirá recursos directamente a las instituciones educativas que cumplan con los requisitos. Así asegura que los fondos se utilicen de manera eficiente para beneficiar a los estudiantes.

Próximos pasos para la implementación

El Ministerio de Educación trabajará en la normativa que regule Casa U, la cual debe estar lista antes del 14 de noviembre de 2025. Posteriormente, las universidades y escuelas politécnicas tendrán hasta mediados de diciembre para presentar sus modelos de gestión. La aprobación de estos planes permitirá la asignación de recursos a partir de 2026, marcando un avance en el apoyo a la educación superior pública.