COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Sociedad

Presidente Daniel Noboa crea programa Casa U para apoyar a estudiantes universitarios

El programa busca garantizar el acceso a la educación superior mediante la asignación de recursos para residencias estudiantiles, promoviendo la igualdad de oportunidades.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El presidente Daniel Noboa anunció el programa Casa U, para estudiantes de universidades y escuelas politécnicas públicas. FOTO: @Presidencia_Ec.
El presidente Daniel Noboa anunció el programa Casa U, para estudiantes de universidades y escuelas politécnicas públicas. FOTO: @Presidencia_Ec.
El presidente Daniel Noboa anunció el programa Casa U, para estudiantes de universidades y escuelas politécnicas públicas. FOTO: @Presidencia_Ec.
El presidente Daniel Noboa anunció el programa Casa U, para estudiantes de universidades y escuelas politécnicas públicas. FOTO: @Presidencia_Ec.

Noemí Moreira

Redacción ED.

Noemí Moreira

Redacción ED.

Nací en Manta en 1993. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo. Tengo exper... Ver más

nmoreira@lamarea.ec

El presidente Daniel Noboa firmó el decreto ejecutivo 182 este 15 de octubre. Creó el programa Residencia Universitaria (Casa U) para beneficiar a estudiantes de universidades y escuelas politécnicas públicas en Ecuador. Este programa busca garantizar el acceso a la educación superior mediante la asignación de recursos para residencias estudiantiles. Además, promueve la igualdad de oportunidades. El Ministerio de Educación tiene 30 días para emitir la normativa que regule su implementación.

Casa U financiará residencias universitarias, incluyendo alimentación subvencionada, para estudiantes de instituciones públicas. Esto se hace en cumplimiento del derecho constitucional a la educación superior gratuita hasta el tercer nivel. Las universidades y escuelas politécnicas deberán presentar un modelo de gestión en un plazo de 30 días tras la emisión de la normativa. Además, las propuestas serán aprobadas en un período adicional de 30 días.

Criterios para la asignación de recursos

El decreto establece que la asignación presupuestaria dependerá de varios criterios. Estos incluyen el porcentaje de ejecución presupuestaria de 2024 y el primer semestre de 2025, el número de estudiantes de provincias distintas a la del campus principal en los últimos cinco años, y el análisis de tasas de inicio y culminación de carreras. Además, las instituciones deberán contar con un inmueble propio o un convenio jurídico que garantice su uso exclusivo para el programa.

Otro requisito es la presentación de un modelo de gestión que incluya alimentación subvencionada. Las universidades también deberán cumplir con las disposiciones establecidas por el ente rector de educación superior. Estas disposiciones se detallarán en la normativa que emitirá el Ministerio de Educación.

Contexto de la iniciativa educativa

El programa Casa U responde a la necesidad de reducir las barreras económicas y geográficas que enfrentan los estudiantes universitarios. Esto es especialmente cierto para aquellos que deben trasladarse desde otras provincias para continuar sus estudios. La gratuidad de la educación superior, consagrada en la Constitución ecuatoriana, ha incrementado la matrícula en universidades públicas. Sin embargo, muchos estudiantes enfrentan dificultades para costear vivienda y alimentación.

La iniciativa busca fortalecer el acceso equitativo a la educación, priorizando a estudiantes de regiones alejadas. Según el decreto, el Gobierno transferirá recursos directamente a las instituciones educativas que cumplan con los requisitos. Así asegura que los fondos se utilicen de manera eficiente para beneficiar a los estudiantes.

Próximos pasos para la implementación

El Ministerio de Educación trabajará en la normativa que regule Casa U, la cual debe estar lista antes del 14 de noviembre de 2025. Posteriormente, las universidades y escuelas politécnicas tendrán hasta mediados de diciembre para presentar sus modelos de gestión. La aprobación de estos planes permitirá la asignación de recursos a partir de 2026, marcando un avance en el apoyo a la educación superior pública.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Deportivo Cali y Corinthians disputarán la final de la Copa Libertadores Femenina 2025

AME desmiente elección de Yuri Colorado como presidenta en sesión ilegal

James Harrison, el australiano que con su «brazo de oro” salvó la vida de millones de bebés

Clasificación definida: Argentina y Marruecos disputarán el título del Mundial Sub-20 en Chile

Presidente Daniel Noboa crea programa Casa U para apoyar a estudiantes universitarios

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Deportivo Cali y Corinthians disputarán la final de la Copa Libertadores Femenina 2025

AME desmiente elección de Yuri Colorado como presidenta en sesión ilegal

James Harrison, el australiano que con su «brazo de oro” salvó la vida de millones de bebés

Clasificación definida: Argentina y Marruecos disputarán el título del Mundial Sub-20 en Chile

Presidente Daniel Noboa crea programa Casa U para apoyar a estudiantes universitarios

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Deportivo Cali y Corinthians disputarán la final de la Copa Libertadores Femenina 2025

AME desmiente elección de Yuri Colorado como presidenta en sesión ilegal

James Harrison, el australiano que con su «brazo de oro” salvó la vida de millones de bebés

Clasificación definida: Argentina y Marruecos disputarán el título del Mundial Sub-20 en Chile

Condenan a 13 años de cárcel a un hombre por abuso sexual a una menor en Manabí

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO