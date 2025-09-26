COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Gobierno

Presidente Daniel Noboa: «Estaré dos periodos, máximo. No creo en la reelección indefinida»

El mandatario ecuatoriano sostuvo que no respalda mecanismos que perpetúen el poder ni proyectos que alejen al país de la alternancia democrática.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Presidente Daniel Noboa: "Estaré dos periodos, máximo. No creo en la reelección indefinida"
El presidente Daniel Noboa además se pronunció sobre las protestas contra su Administración, originadas tras la eliminación del subsidio al diésel. Indicó que no abrirá diálogos con los grupos que convocaron huelgas. Foto: Presidencia de Ecuador.
Presidente Daniel Noboa: "Estaré dos periodos, máximo. No creo en la reelección indefinida"
El presidente Daniel Noboa además se pronunció sobre las protestas contra su Administración, originadas tras la eliminación del subsidio al diésel. Indicó que no abrirá diálogos con los grupos que convocaron huelgas. Foto: Presidencia de Ecuador.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

msanchez@lamarea.ec

Daniel Noboa descartó su reelección indefinida y reiteró que solo gobernará dos periodos. El presidente de la República habló de la Asamblea Constituyente, el paro nacional en Ecuador y la crisis en las cárceles del país.

«Estaré dos periodos, máximo. No creo en la reelección indefinida. Yo creo en el cambio«, afirmó Noboa durante una entrevista en Cotopaxi con el canal Ecuavisa. El mandatario recalcó que no respaldará propuestas de sus coidearios que intenten incluir la reelección indefinida en el debate constituyente.

Noboa y la Asamblea Constituyente

Daniel Noboa también señaló que la Asamblea Constituyente debe servir para construir acuerdos. Subrayó que no respalda mecanismos que perpetúen el poder ni proyectos que alejen al país de la alternancia democrática.

Además, confirmó que su gobierno analiza mecanismos para garantizar que los cambios constitucionales respondan a las demandas ciudadanas y no a intereses personales o de grupos políticos.

Daniel Noboa: “La gente al final del día apoya a un presidente que como nunca antes no retrocede, camina hacia adelante y no cede ante las mafias”

Daniel Noboa responde a protestas en Ecuador

El presidente Daniel Noboa además se pronunció sobre las protestas contra su Administración, originadas tras la eliminación del subsidio al diésel. Indicó que no abrirá diálogos con los grupos que convocaron huelgas.

Desde la visión del Gobierno de Ecuador, las manifestaciones dejaron de centrarse en el costo del diésel. Ahora, según el mandatario, persiguen fines políticos con intenciones de desestabilizar al Estado.

Las protestas en Ecuador han dejado hasta el momento cerca de un centenar de detenidos. En este marco, la justicia ecuatoriana dictó prisión preventiva para 12 de los 13 procesados por terrorismo.

Los acusados enfrentan cargos por supuesta participación en ataques violentos contra un destacamento policial en Otavalo, provincia de Imbabura, ocurridos el lunes durante los disturbios.

Crisis carcelaria en Ecuador y control del Estado

Por último, el presidente Daniel Noboa aseguró que el Estado mantiene el control de las prisiones en Ecuador, pese a que en cuatro días se registraron dos masacres en las cárceles de Machala y Esmeraldas.

Estos enfrentamientos dejaron más de 30 reclusos muertos. Para el mandatario, la respuesta de la fuerza pública evidenció que las cárceles siguen bajo dominio del Estado frente a los motines.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Le operan el cerebro despierto… ¡y toca el piano durante la cirugía!

Presidente Daniel Noboa: «Estaré dos periodos, máximo. No creo en la reelección indefinida»

Carapaz lidera al equipo ecuatoriano en el primer Mundial de ciclismo en África

Natti Natasha anuncia que espera una niña durante los Premios Juventud 2025

PSG de Pacho confirma baja de Marquinhos por lesión antes del choque ante Barcelona

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Le operan el cerebro despierto… ¡y toca el piano durante la cirugía!

Presidente Daniel Noboa: «Estaré dos periodos, máximo. No creo en la reelección indefinida»

Carapaz lidera al equipo ecuatoriano en el primer Mundial de ciclismo en África

Natti Natasha anuncia que espera una niña durante los Premios Juventud 2025

PSG de Pacho confirma baja de Marquinhos por lesión antes del choque ante Barcelona

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Le operan el cerebro despierto… ¡y toca el piano durante la cirugía!

Carapaz lidera al equipo ecuatoriano en el primer Mundial de ciclismo en África

Natti Natasha anuncia que espera una niña durante los Premios Juventud 2025

PSG de Pacho confirma baja de Marquinhos por lesión antes del choque ante Barcelona

Sergio Busquets anuncia su retiro del fútbol profesional a los 37 años

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO