Presidente Daniel Noboa: «Estaré dos periodos, máximo. No creo en la reelección indefinida»

Daniel Noboa descartó su reelección indefinida y reiteró que solo gobernará dos periodos. El presidente de la República habló de la Asamblea Constituyente, el paro nacional en Ecuador y la crisis en las cárceles del país.

«Estaré dos periodos, máximo. No creo en la reelección indefinida. Yo creo en el cambio«, afirmó Noboa durante una entrevista en Cotopaxi con el canal Ecuavisa. El mandatario recalcó que no respaldará propuestas de sus coidearios que intenten incluir la reelección indefinida en el debate constituyente.

Noboa y la Asamblea Constituyente

Daniel Noboa también señaló que la Asamblea Constituyente debe servir para construir acuerdos. Subrayó que no respalda mecanismos que perpetúen el poder ni proyectos que alejen al país de la alternancia democrática.

Además, confirmó que su gobierno analiza mecanismos para garantizar que los cambios constitucionales respondan a las demandas ciudadanas y no a intereses personales o de grupos políticos.

Daniel Noboa responde a protestas en Ecuador

El presidente Daniel Noboa además se pronunció sobre las protestas contra su Administración, originadas tras la eliminación del subsidio al diésel. Indicó que no abrirá diálogos con los grupos que convocaron huelgas.

Desde la visión del Gobierno de Ecuador, las manifestaciones dejaron de centrarse en el costo del diésel. Ahora, según el mandatario, persiguen fines políticos con intenciones de desestabilizar al Estado.

Las protestas en Ecuador han dejado hasta el momento cerca de un centenar de detenidos. En este marco, la justicia ecuatoriana dictó prisión preventiva para 12 de los 13 procesados por terrorismo.

Los acusados enfrentan cargos por supuesta participación en ataques violentos contra un destacamento policial en Otavalo, provincia de Imbabura, ocurridos el lunes durante los disturbios.

Crisis carcelaria en Ecuador y control del Estado

Por último, el presidente Daniel Noboa aseguró que el Estado mantiene el control de las prisiones en Ecuador, pese a que en cuatro días se registraron dos masacres en las cárceles de Machala y Esmeraldas.

Estos enfrentamientos dejaron más de 30 reclusos muertos. Para el mandatario, la respuesta de la fuerza pública evidenció que las cárceles siguen bajo dominio del Estado frente a los motines.